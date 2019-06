Felicitacions i retrets entre els representants polítics després de la investidura

El ple de l'Ajuntament, que va acabar amb la revalidació d'Ada Colau a l'Alcaldia de Barcelona, va deixar una legislatura 2019-2023 amb moltes cares noves, ja que tan sols 12 regidors repetiran càrrec, alhora que va deixar moltes reaccions durant la tarda de dissabte.









Ada Colau, després de la seva investidura al ple de l'Ajuntament, es va comprometre a governar per a tots els barcelonins: "No seré alcaldessa independentista ni anitiindependentista".





"No és la fórmula amb la qual ens hauria agradat arribar a l'Alcaldia", va afirmar. A més, va parlar de l'acord amb Manuel Valls. "No els hem anat a buscar i en cap moment hem amagat que ens incomodaven", ha recalcat, en explicar la dificultat d'aquesta investidura.





Per la seva banda, el regidor del partit més votat a Barcelona, Ernest Maragall, ha retret a Ada Colau que els 21 vots que li han permès ser investida "pesin més que les conviccions republicanes i progressistes", en referència als vuit vots del PSC i els tres de la plataforma BCN Canvi-Cs de Manuel Valls.





En el seu discurs durant la sessió constitutiva de l'Ajuntament aquest dissabte, ha assegurat que ERC governarà des de l'oposició i prendrà la iniciativa: "Ho farem des d'on ens ha tocat: des de l'oposició. Des d'on el senyor Valls i Collboni ha decidit que ens tocava. però ho farem amb el mateix entusiasme i convicció ".





Ha insistit que ERC treballarà aquesta legislatura per canviar la realitat, transformar la societat, construir equitat, cohesió, dignitat i justícia, i que governaran des de l'oposició i prendran la iniciativa, de manera que sabran "estar a l'altura del que va representar el 1 d'octubre i el 3 de octubre "per al procés sobiranista.





Jaume Collboni, ha defensat que el govern de Bcomú i PSC, tindrà "tota legitimitat democràtica", després de les crítiques per que aquesta opció impedeixi governar al candidat més votat, Ernest Maragall (ERC).









"Representem als poderosos, a més de 300.000 electors poderosos i poderoses", ha comentat, en al·lusió als votants de les dues formacions -Bcomú i PSC-. També va reconèixer la generositat de Manuel Valls després d'haver deixat els seus vots perquè Ada Colau arribés a la majoria absoluta.





El líder de BCN Canvi-Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, va recordar a Colau que no podria haver estat proclamada de nou sense tres vots del seu grup municipal ni la contribució de Jaume Collboni.





"La política és escollir. I en situacions com aquesta cal prendre decisions arriscades i evitar el pitjor. No s'ha de defugir la responsabilitat, és si o no. No hi ha blanc o abstenció, és si o no", ha remarcat.





Valls ha defensat que a Espanya no hi ha ni presos polítics ni exiliats, davant del que li han escridassat assistents de la sala, als quals Colau ha demanat respecte a totes les intervencions, i llavors Valls ha defensat que molts diran que s'ha fet història a el ple d'aquest dissabte.





També va tenir el seu torn de paraula el candidat de JxCat a l'Alcaldia, Joaquim Forn. En el seu discurs després de prendre possessió del càrrec va insistir que Colau ha comès "un gran error en no respectar la llista més votada" -la encapçalada pel candidat d'ERC, Ernest Maragall-, i ha dit que el posicionament dels comuns no contribueix a trencar la política de blocs, sinó que clarifica el seu paper seva ambigüitat i l'equidistància, segons ell.





Per la seva banda, el popular Josep Bou ha lamentat que en les promeses s'ha "escoltat de tot" i va assegurar que no ho entén ja que, als seus ulls, la democràcia no és una ideologia sinó un procediment.





Es va dirigir directament al president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i als CDR: "Els hem de dir que prou, que s'ha acabat, que Barcelona no és d'ells, és de tots, i això és una realitat ", i ha destacat que l'Ajuntament no és un objectiu en si mateix, ja que l'objectiu és la ciutat.