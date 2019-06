El Reial Madrid atropella al Barça en el primer partit de la final de la Lliga Endesa

El Reial Madrid pren el comandament en la final de la Lliga Endesa després de guanyar al FC Barcelona Lasa al WiZink Center, 87-67, i encarrila l'eliminatòria que seguirà dilluns que ve, al feu madridista en el segon partit de la sèrie.









El base argentí Facundo Campazzo, amb 19 punts, va ser el líder de l'elenc dirigit per Pablo Laso i es va convertir en un mal de cap per a un Barcelona que no va saber refer-després d'un mal inici de partit.





El Barcelona, que durant les dues primeres eliminatòries del 'play-off' s'ha caracteritzat pel seu bon percentatge d'encert des de la línia de tres punts, no va trobar la seva millor versió en el tir exterior i, en una final, i davant l'equip més regular de la competició, no es pot fallar.





El 9-0 inicial per als blancs va ser determinant. El Barça va anar a contracorrent durant tot el xoc i, al descans, el marcador era de 47-32 favorable al Reial Madrid, una anotació molt baixa dels de Pesic que els va penalitzar, mentre a l'altra banda, Campazzo i Llull deslligaven alegries al pavelló madridista.





Això sí, quatre triples en el tercer quart, van prémer el partit fins al 63-54, reduint la diferència fins als nou punts, un argument perquè els blaugrana creguessin en la remuntada.





Però finalment l'èpica es va quedar a la banqueta i els de Pesic no es van acostar més al Reial Madrid, que va controlar el ritme del partit en tot moment i va deixar el rival en 67 punts.