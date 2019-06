Desmantellen tres punts de venda de droga a Barcelona i detenen 12 persones

Dotze persones han estat detingudes aquest diumenge pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han desmantellat tres punts de venda de droga a Barcelona, tal com ha informat la policia catalana en un comunicat.









L'operació, que es va fer el 12 de juny i va involucrar a 150 agents dels dos cossos, es va saldar amb la intervenció de més d'un quilo d'heroïna, 150 grans de cocaïna, 160 d'amfetamina, 150 d'haixix, balances de precisió, 15.000 euros, llistats de control de venda i tres armes detonadores.





Els punts de venda de drogues desmantellats eren als barris barcelonins de Verdum i Roquetes, i en el de Ciutat Meridiana també es va desmantellar un pis que s'utilitzava per adulterar i emmagatzemar la droga.





Set dels dotze detinguts van ingressar a la presó en una investigació que va començar a finals del passat estiu quan es van registrar diversos atracaments a establiments comercials del districte en què s'ha fet l'operació policial.





L'HEROÏNA ENTRAVA PER LA "VIA AFRICANA"





La investigació ha permès determinar que la forma d'entrada de l'heroïna intervinguda hauria estat per la "via africana", que fa transitar la substància des dels països productors fins a la zona de Tanzània abans d'entrar a Europa.





El balanç del dispositiu també inclou 52 persones identificades; 11 denúncies per possessió de substàncies estupefaents; vuit denúncies per possessió d'armes; una denúncia per defraudar l'electricitat i quatre actes administratives locals.