Marc Márquez guanya el GP de Catalunya i és més líder

Montmeló s'ha vestit de gala aquest cap de setmana per viure al Circuit de Catalunya on han assistit 91.734 espectadors que, com de costum, han vist guanyar a Marc Márquez, que ha rodat en solitari pràcticament tota la carrera després d'un error de novell de Jorge Lorenzo.









L'actual campió de Moto GP ha aconseguit el triomf, i suma el quart en set curses: Argentina, Jerez, Le Mans i Barcelona. A més, el seu germà, Àlex Márquez, també ha quedat primer en la categoria de Moto2.





Márquez (Honda), amb 140 punts, lidera el Mundial de Moto GP amb una regna considerable sobre el segon classificat, Andrea Dovizioso, que té 103 punts, seguit d'Àlex Rins, amb 101, Danilo Petrucci, amb 98 i Valentino Rossi, amb 72.









MÁRQUEZ GUANYA AMB L' 'AJUDA' D'LORENZO





I és que el seu company d'equip, Jorge Lorenzo, en la segona volta va patir una caiguda que va penalitzar a Maverick Viñales, Andrea Dovizioso i Valentino Rossi, ja que se'ls va emportar per davant, i eren els candidats a discutir-li la carrera al de Cervera.





Des de llavors, el pilot català va rodar molt més còmode i va començar a escapar-poc a poc.