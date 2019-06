Alonso es proclama campió del Mundial de Resistència després de vèncer al 24 Hores de Le Mans

Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing), al costat del suís Sebastian Buemi i el japonès Kazuki Nakajima, s'ha proclamat guanyador del Campionat del Món de Resistència (WEC), després de vèncer aquest diumenge al 24 Hores de Le Mans, on ha hagut de remuntar a última hora el Toyota número 7 del japonès Kamui Kobayashi, el britànic Mike Conway i l'argentí 'Pechito' López.









D'aquesta manera, Alonso suma el seu segon primer premi a Le Mans, on va guanyar l'any passat, i guanya en l'última cursa del Mundial de Resistència després de vèncer en les 6 Hores de Spa a les 1.000 Milles de Sebring.





El cotxe va donar problemes, però el resultat final va ser reeixit. El TS050 número 8 de Toyota va tenir una fallada a la porta dreta, que no tancava bé, i feia que el monoplaça perdés velocitat.





Alonso, va pujar per última vegada al cotxe a menys de quatre hores per al final de la prova amb una distància de 03:14 amb el Toyota número 7, el primer classificat, i aconseguir el primer lloc semblava utòpic, però un a última hora, el monoplaça que perseguia Alonso va punxar un pneumàtic i l'asturià va aprofitar per consagrar la remuntada i quedar primer a Le Mans.