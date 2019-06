Arrimadas discrepa de Valls pel seu suport a Colau

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, creu que el candidat de BCN Pel Canvi-Cs, Manuel Valls, s'ha equivocat en donar suport amb els seus vots a Ada Colau perquè continuï com a alcaldessa de Barcelona.









"No estic d'acord amb ell. Compartim moltes coses, però crec que s'equivoca pensant que fer a Colau alcaldessa sense condicions és una bona opció per a Barcelona", ha assegurat Arrimadas en una entrevista a 'El Objetivo'.





La dirigent de la formació taronja, que manté una bona relació amb Valls, no entén que el candidat -amb el suport de Cs en els passats comicis- consideri Colau una millor opció que el candidat d'ERC, Ernest Maragall.





Segons la seva opinió, hi ha "molt poca diferència" entre l'alcaldessa i el dirigent independentista. "La disjuntiva que teníem no era fàcil, però crec que és un error considerar que Colau és una cosa molt més moderada", ha sostingut.





Amb tot, Arrimadas no creu que aquesta decisió de Valls -els vots van afavorir la reelecció d'Colau- signifiqui una ruptura. "No està trencat, però és una decisió important en la qual hem pres camins diferents", ha assenyalat.





Per a la portaveu de Cs, el "suport gratuït" que el polític francès ha brindat a Colau és una "mala idea", però no té perquè significar una separació. "Tenim molt més en comú per a les mesures que s'han de prendre a Barcelona. Ens queden quatre anys de feina", ha reblat.