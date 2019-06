Carmena renuncia a l'acta de regidora: "Jo ja no sóc ningú"

L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ha arribat caminant a les 9 hores al registre de la Plaça de la Vila per renunciar a la seva acta de regidora al consistori de la capital.









Ho ha fet acompanyada per la seva escorta i sense voler fer declaracions extenses als mitjans. "Jo ja no sóc ningú", ha dit entre somriures als periodistes.





A la Plaça de la Vila ha estat rebuda pel secretari del Ple, Federico López de la Riva, davant qui lliurarà l'acta. Fidel al seu costum de matinar, Carmena ha arribat a primera hora del matí a presentar formalment la seva renúncia.





Pretenia que fos un acte discret, com explicaven dies enrere des seu personal de confiança, però des de les 8 hores, quan obre el registre, ja havia premsa esperant-la.





"No faré declaracions, benvolguts amics, jo aquí ja no sóc ningú. Avui aquí renuncio", ha declarat als mitjans. Carmena ha afirmat sentir-se "molt bé". "Ja ho veurem", ha contestat a la pregunta de què va a fer a partir d'ara.





Carmena ha estat a les dependències del registre 30 minuts. Després sortia del número 4 de la plaça de la Vila i s'aturava uns minuts a parlar amb la premsa. "No és comiat, comiat. Ens seguirem trobant en moltes ocasions en la vida", deia als periodistes.





L'exalcaldessa ha agraït la tasca dels mitjans de comunicació perquè amb ella han estat "molt bons i sempre afectuosos, sempre a més treballant molt i esperant". "Gràcies a tots", ha reblat.





Fidel al seu estil, Manuela Carmena s'ha aturat entre el núvol de periodistes, càmeres i fotògraf per veure les flors dels balcons de l'antiga Casa Consistorial de la Plaça de la Vila.





"Vaig a veure com estan les flors", explicava per, a continuació, demanar als informadors que ja la deixessin tranquil·lament per continuar amb la seva "passejada".





Als pocs minuts de allunyar-se de la Plaça de la Vila apareixia la número dos de la llista de Més Madrid, Marta Higueras, que ha intercanviat unes paraules amb el secretari del Ple. La candidata que ocuparà el seu lloc el seu escó serà a número 20 de la llista de Més Madrid, Carolina Pulido. Carmena és la segona regidora que renuncia al càrrec després del popular Alberto Ruiz-Gallardón.