​Arrenca la nova llei hipotecària

La nova llei sobre crèdits immobiliaris arrenca aquest dilluns, en entrar en vigor aquest diumenge, després d'haver suposat un veritable maldecap per al sector bancari i els notaris, que han treballat a contrarellotge davant la necessitat d'adaptar no només les condicions legals dels préstecs o altres clàusules, sinó també per interconnectar les seves plataformes.













Els dubtes sobre la interpretació de la nova llei hipotecària o el fet que no s'estableixin fins a l'abril les especificacions que requereix la plataforma notarial a la qual els bancs han de remetre telemàticament tota la documentació dels préstecs hipotecaris, ha provocat fins i tot que el mateix Ministeri de Justícia concedeixi una moratòria d'un mes i mig en aquest aspecte o que el director general dels registres i del notariat, Pedro José Garrido Chamorro, aclareixi diverses qüestions en una resolució que va publicar divendres passat el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





La necessitat d'ampliar el termini de connexió respon a la indefinició legislativa sobre quins eren els millors mitjans telemàtics que s'havien d'emprar, de manera que els bancs han dilatat l'elecció de la plataforma que els connectarà amb els més de 2.800 notaris que hi ha a Espanya, per la qual cosa la fase de proves pilot en escenaris simulats abans de procedir a la signatura de contractes reals encara no està completada.





Banc Santander, CaixaBank i BBVA s'han interconnectat aquests dies a la plataforma del Consell General del Notariat 'Ancert', mentre que Banc Sabadell, Bankinter, Bankia, ING, Ibercaja, Open Bank, Deutsche Bank, Caja Sur i Caixa Geral se n'han desmarcat i s'han connectant a 'Grup BC'.





Malgrat que la plataforma del Notariat s'ha consolidat com la primera opció, el mercat ofereix més possibilitats, sempre que compleixin amb els requisits que estableix la llei.





"La nova llei hipotecària és una cosa que esperàvem des de fa molt de temps, perquè es tracta d'una trasposició d'una directiva europea que en realitat hauria d'haver estat aplicada en el règim espanyol fa més de tres anys. De sobte, en molt poc temps, el Govern espanyol s'ha posat les piles i n'ha exigit l'aplicació en tres mesos. S'ha hagut de fer un esforç molt important, se'ns tirava el temps a sobre", expliquen fonts financeres.