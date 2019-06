La Fiscalia s'oposa a excarcerar Rull, Turull, Sànchez i Forcadell

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat aquest dilluns en contra de la posada en llibertat, mentre esperen sentència, dels líders independentistes jutjats per rebel·lió a la causa del procés a Catalunya Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Carme Forcadell. Al·lega, entre altres raons, que persisteix el risc de fuga mentre esperen que l'alt tribunal dicti sentència.









En escrit, de sis pàgines, assenyala que també subsisteix el risc de reiteració delictiva a tots ells, el que "podria convertir en impossible l'execució de la sentència".





"L'aparença de bon dret s'ha incrementat després del judici oral" que va concloure el passat 12 de juny, per la qual cosa l'"ambivalent dada del transcurs del temps" que porten en presó preventiva s'ha de valorar, segons el parer de la Fiscalia, "com augment raonable de la possibilitat d'una efectiva condemna".





Les defenses dels exconsellers, de l'expresidenta del Parlament i de l'expresident d'ANC assenyalaven en els seus escrits de petició d'excarceració que un cop el judici ha quedat vist per a sentència ja no cal assegurar la presència la presència dels encausats en la vista, no hi ha risc de fuga donat el seu arrelament familiar i més és possible aplicar-mesures menys costoses.





Al llarg del seu informe, signat pels fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena, es defensa que els pressupostos de manteniment de la mesura cautelar de presó preventiva descansen sobre "l'extraordinària gravetat dels fets", així com en el fet que altres set processats que es van organitzar per a la mateixa fi hagin demostrat "la seva capacitat parell fugir de l'acció de la justícia" escapant-se "a diferents països d'Europa".





Existeix segons el parer del Ministeri Públic perill de "connexió" dels jutjats amb els processaments fugits "els passos dels quals podrien seguir".





A això s'uneix la "possibilitat de comptar amb una estructura organitzada amb reconeguda capacitat econòmica per a suportar el cost per estès que en el temps fora de l'aventura fugitiva", així com el risc de reiteració delictiva "que es concreta en l'actitud permanent de resistència civil i institucional enfront de l'ordre constitucional" acreditada segons el Ministeri Públic de forma especial "amb la intervenció dels acusats en exercir el dret a l'última paraula.





"Els acusats, lluny de qualsevol sentiment de contrició o de penediment per la greu agressió a l'ordre constitucional que van protagonitzar, han insistit fins al final () en el rebuig frontal a la restauració de l'ordre jurídic per part de l'Estat i en l'absoluta convicció que tornarien a cometre els fets delictius que són objecte del procediment".





Recorden també els fiscals que, "una vegada dictada sentència condemnatòria" la presó preventiva pot ser prorrogada "fins a la meitat de la pena" que efectivament s'imposi, havent donat compte de que la sentència "en les albors de la seva gestació o redacció".