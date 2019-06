La defensa de Forcadell censura que se l'acusa "per ser qui és"

Olga Arderiu, advocada de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha censurat aquest dimecres que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox acusen al seu client "per ser qui és" i "no pel que ha fet", i els ha retret la "diferència de tracte" que, segons ell, ha rebut de les acusacions respecte a la resta de membres de la Mesa, que han estat trets d'aquest procediment i només se'ls imputa un delicte de desobediència.





En el seu al·legat final davant el tribunal que jutja el procés, Arderiu ha criticat també a la Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox que acusin Forcadell d'un delicte de rebel·lió i l'"intentin justificar" amb "situacions inventades" en els seus respectius escrits de conclusions, les quals es basen en declaracions de testimonis que, segons ha assegurat, ja han estat desmentides a la vista oral.





Tot i la celebració del judici, ha continuat la lletrada, les acusacions mantenen la versió que havien donat sobre Forcadell en els seus escrits provisionals. Així, ha posat com a exemple la concentració a la Conselleria d'Exteriors el 20 de setembre de 2017, en què un testimoni va afirmar que l'expresidenta havia passat en un cotxe oficial i havia encoratjat als manifestants.

O la seva presència a la protesta davant de la Conselleria d'Economia, el mateix dia, en la qual la secretària judicial que va haver de sortir pel terrat declarar davant el tribunal que va sentir una veu de dona dirigir-se als ciutadans i que va creure distingir la veu de Forcadell; o que l'expresidenta va fer crides a votar en el referèndum de l'1 d'octubre. Segons Arderiu, cap d'aquestes situacions és "en absolut veritat" i malgrat això "se segueix mentint".









De la mateixa manera, la lletrada ha explicat als magistrat que per molt que la seva defensada aparegui en documents com el full de ruta independentista o a l'agenda Moleskine confiscada al exnúmero dos d'Oriol Junqueras, "no va participar en cap reunió" del Govern de Carles Puigdemont i que encara que el més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero la cités per a la trobada amb Carles Puigdemont, Junqueras i altres comandaments policials el 28 de setembre, ella "ni va ser convocada ni va tenir coneixement de la reunió fins al judici".





"No ens valen conjectures i invencions. No va participar en la presa de decisió de convocar el referèndum, tampoc en reunions amb les forces de seguretat. La Fiscalia treu punta al comentari del major Trapero que volien que estigués Forcadell a la reunió", ha remarcat.





L'advocada ha manifestat que la prova que s'acusa Forcadell "per ser qui és" i "no per fets concrets" és que en la legislatura anterior a la seva presidència també es van presentar i van admetre al Parlament iniciatives de grups parlamentaris sobre la independència de Catalunya i cap d'elles va ser suspesa pel Tribunal Constitucional, la qual cosa atribueix al fet que llavors no hi havia una majoria de diputats per aprovar-les.





És quan es va conformar aquesta majoria, ha apuntat, quan "es comença a criminalitzar la Mesa del Parlament", cosa que, ha afegit, això el porta a concloure que "tot respon a una estratègia política", i en aquest punt ha esmentat l'expresident del tribunal de garanties Francisco Pérez dels Cobos, germà del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, que va exercir de coordinador del dispositiu policial de l'1-O.