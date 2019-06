La L1 del metro de Barcelona es talla a l'estiu del Clot a Fondo

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executa aquest estiu la renovació integral de part de la L1 de Metro amb una inversió de més de 20 milions d'euros, que deixarà interromput el servei de Clot a Fondo entre el 29 de juny i el 30 d'agost.









La interrupció parcial del servei implicarà el tancament de nou estacions de la L1 i Clot es convertirà en terminal provisional, ha detallat en un comunicat aquest dilluns TMB, que ha xifrat en 90.000 les entrades en dia laborable de juliol en aquest tram.





A més, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat executa aquest estiu altres treballs que implicaran suspensions parcials de servei: a la L2 entre Paral·lel i Sagrada Família, i a la L5 entre Can Vidalet i Collblanc.





La interrupció en la L2 serà entre el 27 de juliol i el 30 d'agost per millores en les condicions mecàniques de la via, ia la L5 seran del 29 de juliol i l'1 de setembre, per obres relacionades amb la futura estació d'Ernest Lluch.





TMB ha descartat habilitar un bus llançadora com a alternativa principal al tall de la L1 per "tant el volum de passatge com la configuració de la trama viària", i recomana aprofitar la xarxa de transport existent al districte barceloní de Sant Andreu i a Santa Coloma de Gramenet, com la L9 Nord i trens de Rodalies.





Sí habilitarà dos serveis especials d'autobús per enllaçar aquests transports ferroviaris i les parades tancades de l'L1: un anirà de Clot a Fabra i Puig i l'altre d'Onze de Setembre a Fondo, i tindran una freqüència de pas en hores punta de tres i cinc minuts, respectivament.





Aquests autobusos especials, que no estaran connectats entre si, permetran enllaçar amb el Metro i funcionarà amb el mateix horari, ha assenyalat TMB, que promou des d'aquest mateix dilluns una campanya informativa a tota la xarxa i diversos canals donat el "abast i la complexitat "de l'actuació.





Aquesta actuació a la L1 pretén modernitzar més de nou quilòmetres de vies, aparells i instal·lacions en el tram des Clot a Baró de Viver.





Aquests treballs s'actualitzaran un sector de túnel que té 65 anys d'antiguitat que passa per sota de la Meridiana, i un altre de 51 sota el barri de Sant Andreu, i renovarà tota la via muntada ara sobre balast -la capa de pedres a la zona de vies- per placa de formigó.