El fiscal superior de Catalunya defensa la "fermesa i rigor" dels fiscals del judici de l'1-O

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha defensat aquest dilluns que la Fiscalia ha actuat "amb fermesa i rigor" davant els impulsors de l'1-O i del procés sobiranista, jutjats al Tribunal Suprem.









En l'acte de jura dels nous 23 fiscals destinats a Catalunya, al Palau de Justícia de Barcelona, ha explicat que en els últims anys s'ha desenvolupat a Catalunya "un moviment polític de singular transcendència que, en el seu esdevenir, ha comportat per seus inspiradors la comissió de nombroses infraccions de naturalesa penal".





En la seva intervenció, ha afegit tot seguit que aquestes accions han estat "promogudes, quan no directament comeses, per funcionaris i autoritats".





"En tots aquests supòsits el ministeri fiscal ha actuat amb la fermesa i el rigor que li demana el compliment del seu deure i, tingueu per segur, que continuarà actuant de la mateixa manera qualsevol que sigui el rang dels infractors", ha avisat.





En el seu discurs, el fiscal superior ha considerat que "la llei és l'únic antídot contra l'abús, l'únic recurs de què disposen els ciutadans --especialment els més febles o desfavoreguts--, davant els atropellaments o arbitrarietats dels poderosos".





Així mateix, als nous fiscals els ha puntualitzat que el jurament o promesa que han fet significa que s'han compromès en l'exercici professional "ni més ni menys que amb la defensa de la Constitució", i que a partir d'ara el seu principal deure serà promoure la acció de la justícia en defensa de la legalitat.





ÚS DEL CATALÀ





En català, Banyeres de Mariola s'ha dirigit als nous fiscals per ressaltar que Catalunya "és molt més que això, és una terra que sempre s'ha caracteritzat pel seu esperit de progrés", destacant les seves iniciatives empresarials, artístiques, ciutadanes i esportives.





Als nous fiscals els ha demanat que guardin "el màxim respecte i consideració en la defensa dels drets lingüístics", no només per ser obligació legal sinó com a vehicle per assolir una millor comprensió de la realitat cívica i social de l'entorn.