Espanya es classifica pels vuitens del Mundial Femení tot i empatar contra la Xina (0-0)

La selecció espanyola femenina de futbol va donar un altre pas més en la història en aconseguir aquest dilluns classificar per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial, tot i que no ho va poder fer amb una victòria en empatar sense gols amb una Xina que es va limitar a defensar-se ja conformar amb el punt que li garantia passar com una de les millors terceres.





La Copa del Món de França seguirà gaudint del combinat nacional, classificada entre les 16 millors en la seva segona experiència mundialista i amb l'únic punt negre de la seva derrota davant la potent Alemanya que el va condemnar al segon lloc del Grup B i una cruïlla davant l'actual campiona, els Estats Units, o Suècia, que no sabrà fins dijous que ve.

