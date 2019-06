Alemanya rebaixa les expectatives espanyoles en el Mundial Femení de Futbol (1-0)

La selecció femenina de futbol ha perdut davant Alemanya en el seu segon partit al Mundial de Futbol Femení que se celebra a París. Les 'roges' han aconseguit sobrepassar la defensa teutona en diverses ocasions, encara que només l'alemanya Sara Däbritz ha aconseguit ficar l'únic gol de la jornada al minut 42.









La 'Mannschaft' era una dura contrincant per a les pupil·les de Jorge Vilda, que malgrat mantenir el domini de la pilota no han sabut treure l'arpa que van demostrar davant Sud-àfrica. La calma alemanya ha aconseguit sufocar les ofensives espanyoles per a ficar gol --l'ocasió més clara va arribar al minut 14, després d'una gran assistència de Jenni Bell a Nahikari-- i, al final, el marcador s'ha quedat en zero per a l'equip nacional.





El gol de la primera part va deixar tocada la selecció, més quan es va tractar d'un error "ximple" per part de la portera. Després d'aquest disgust, les 'roges' no van aconseguir recuperar-se en els quaranta-cinc minuts restants de partit. Ni amb l'entrada d'Aitana Bonmatí ni de Patri Guijarro van aconseguir donar-li un tomb a una trobada que potser va estar mala sort per la pluja prèvia al minut zero.





Espanya ha tingut una ensopegada davant la bicampiona mundial, del qual podrà rescabalar el proper dilluns 17 de juny a les 18:00 hores si aconsegueix vèncer a la Xina.