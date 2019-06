Catalunya ha de tornar als seus propietaris 23.000 documents de la Guerra Civil

La Conselleria de Cultura de la Generalitat serà l'encarregada de tornar als seus propietaris 23.000 documents de la Guerra Civil a la llum de la decisió del Tribunal Suprem (TS) sobre la transferència de 'papers de Salamanca' custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil.









Es tracta de 23.000 folis de particulars, empreses i partits que hauran de ser restituïts als seus legítims titulars, segons la sentència que fa referència a una part dels 43.000 documents pendents de transferir a Catalunya que reclamen la Generalitat i la Comissió de la Dignitat, per el que d'ara endavant quedarien pendents prop de 20.000 papers, segons les mateixes fonts.





La sentència reflecteix que la Generalitat no és la propietària, sinó que la seva missió és la d'efectuar el retorn als seus propietaris dels documents encara no lliurats que ja estaven identificats per la Comissió Mixta Govern-Generalitat, creada per la Llei de 2005 de restitució a Catalunya de documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.