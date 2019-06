L'expresident de la UEFA, Michel Platini, detingut per la concessió del Mundial de Qatar 2022

Michel Platini, expresident de la UEFA i director del futbol europeu, ha estat detingut per la decisió de concedir la Copa del Món de 2022 a Qatar.





L'excapità internacional de França ha estat detingut per la policia francesa a Nanterre, un suburbi occidental de París, com a part de la investigació sobre la corrupció en com es van atorgar els drets de seu de la Copa Mundial de Futbol de 2022, segons el digital de investigació francès 'Mediapart'.





Platini va ser president de la UEFA des de gener de 2007, quan va substituir al difunt Lennart Johansson, fins que va dimitir el 2016 després de sis anys de prohibició del futbol, que posteriorment es va reduir a quatre després de recórrer la sanció davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu.





Els investigadors que lideren la lluita contra la corrupció en el futbol l'han arrestat com a part del cas que examina com Qatar va guanyar el dret a organitzar la propera Copa del Món.













Platini va formar part del comitè organitzador de la Copa Mundial de la FIFA 1998, i es va unir al comitè executiu de la FIFA el 2002 fins que va rebre la seva prohibició.





L'informe també afirma que Claude Gueant, que anteriorment va assessorar a l'expresident francès Nicolas Sarkozy com a Secretari General, també ha estat detingut per ser interrogat, però no ha estat detingut.









A Qatar se li va atorgar el dret a organitzar la Copa Mundial de Futbol de 2022 en 2010, la qual cosa es va anunciar al mateix temps que Rússia guanyava el dret a organitzar el torneig de 2018.





En 2014, Platini va admetre haver-se reunit en secret amb l'alt executiu del futbol a Qatar fins a 2011, Mohammed Bin Hammam, dies abans d'emetre el seu vot a favor de Qatar, i l'ex Confederació Asiàtica de Futbol va ser posteriorment expulsada del futbol per a tota la vida després d'una denúncia del 'The Times'.





Una recerca de 'The Telegraph' sobre la relació entre Platini i Bin Hammam va afirmar que tots dos es van reunir "entre 30 i 50 vegades" mentre formaven part del comitè executiu de la FIFA.





Platini i Sepp Blatter, l'ex president de la FIFA que dirigia l'organisme rector del futbol mundial quan Rússia i Qatar van guanyar els seus respectius drets com a amfitrions de la Copa Mundial, van ser absolts de càrrecs de corrupció en 2015, però van ser declarats culpables d'una sèrie de violacions de la normativa, entre les quals s'incloïen el conflicte d'interessos i negligència en el compliment dels seus deures, quan es va descobrir un "pagament deslleial" de 2 milions de francs suïssos (1,35 milions de lliures esterlines) entre Blatter i Platini en 2011. A tots dos se'ls va imposar una llarga prohibició de totes les activitats relacionades amb el futbol.