L'Hospital de Bellvitge implanta amb èxit un cor artificial

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha implantat el seu primer cor artificial total, un procediment que es fa amb èxit per segona vegada a l'Estat després d'una experiència a Navarra, i que era l'única opció que tenia un pacient de 30 anys per recuperar-se de la hipertensió pulmonar que li impedia rebre un trasplantament de cor.









Ho ha rebut un home que tenia fallades en els dos ventricles del cor, el que li impedia rebre un implant parcial d'un ventricle, i van optar per aquest cor artificial total -del model SynCardia- com "baula final" de la teràpia que li permetrà esperar un trasplantament de donant, han explicat en roda de premsa aquest dimarts el cap de Cirurgia Cardíaca de l'hospital, Albert Miralles, el cirurgià Daniel Ortiz i el cardiòleg Josep González.





A preguntes dels periodistes, Ortiz ha explicat que el pacient de Navarra no va trobar un donant i va tenir complicacions, per la qual cosa va morir abans de deixar l'hospital, mentre que el de Bellvitge es troba actualment estable a la Unitat de cures intensives (UCI) després de rebre'l el 27 de maig i, si es troba un donant i es trasplanta amb èxit, serà el primer de l'Estat a tornar a casa després d'aquesta implantació.





En l'operació, els cirurgians van retirar els dos ventricles, deixant intactes les aurícules, l'aorta i l'artèria pulmonar, i van implantar en el seu lloc connexions per al cor artificial, que es connecta amb dos tubs a una consola portàtil.





Aquesta consola genera impulsos que un sistema d'aire i buit transmet als ventricles artificials, que activen el mecanisme de bombament de la sang.





Ortiz ha explicat que "l'implant de cor artificial total és similar a un trasplantament, però té peculiaritats que la fa més complexa", ja que requereix conservar els dos casquets superiors del cor -en un trasplantament, només un-, i una vegada implantat el dispositiu queda una zona cega darrere que requereix una sutura molt precisa.





"Són tècniques de gran complexitat, amb pacients en situacions molt complexes també", i a vegades evolucionen però unes altres no, encara que ha assenyalat que en el cas del pacient operat recentment era l'única alternativa possible perquè necessitaven temps per a esperar un donant, ha relatat Miralles.





En altres països, hi ha hagut persones que han estat quatre anys amb aquest implant total, i Ortiz ha indicat que el trasplantament posterior també és de major complexitat perquè després d'una operació hi ha cicatrius internes.