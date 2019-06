Matas, condemnat a tornar 1,2 milions que Balears va pagar a Calatrava per dissenyar el palau de l'òpera

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha condemnat l'expresident balerar Jaume Matas a 7 mesos de presó, 10 anys d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i al pagament d'una multa de 211.827 euros per delictes de prevaricació i tràfic d'influències comesos en l'encàrrec que va realitzar en 2007 a l'arquitecte Santiago Calatrava per dissenyar el teatre de l'òpera de Palma de Mallorca. També haurà d'abonar a la comunitat autònoma 1,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.









L'alt tribunal desestima el recurs de Matas però recull parcialment el de la Fiscalia, i per això corregeix la sentència de l'Audiència de Palma de Mallorca en el sentit de condemnar l'expresident balear, a més de per prevaricació, pel delicte de tràfic d'influències del que l'Audiència l'havia absolt.