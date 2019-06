El Barça Lassa no perdona ElPozo i es jugaran el títol al Palau Blaugrana

El Barça Lassa i ElPozo Murcia es jugaran el títol de la Primera Divisió del futbol sala aquest dissabte al Palau Blaugrana després que el conjunt culer hagi superat el 'match ball' i hagi igualat la sèrie en guanyar aquest dilluns al Palacio de Deportes de Múrcia per 3-7.













L'equip d'Andreu Plaza ha refredat l'ambient festiu que preparava l'afició murciana, disposada a esperonar els seus jugadors cap a la consecució del campionat nou anys després d'haver obtingut dues patides i treballades victòries en el segon i tercer partit.





Però el conjunt català s'ha mostrat implacable i ha gestionat millor la situació, en no permetre encertar el seu rival com en el primer partit ni deixar-lo respirar com havia passat dissabte passat quan va dominar per 1-3 abans de perdre aquest avantatge i veure's abocat a l'abisme després de la tanda de penals.





I per fer-ho el Barça Lassa ha estat fidel al seu guió i ha fet mal a ElPozo amb el seu joc de pivot, que li està costant tant de defensar als de Diego Giustozzi. Ferrao ha tornat a mostrar les seves qualitats i ha obert el marcador als quatre minuts en una de les seves habituals maniobres d'esquena a la porteria per posar, una vegada més en aquesta final, els seu equip per davant.





Els locals no han donat el braç a tòrcer en un partit en el qual s'ha elevar ràpidament la tensió i en què la pilota aturada ha estat un valuós recurs. D'aquesta manera en el minut 13 Pito ha trobat un espai i una precisa pilota que ha superat totes les cames ha batut Juanjo i ha igualat el partit.





L'empat ha millorat l'ànim el conjunt murcià, però ha estat el visitant que ha castigat amb duresa. Primer, amb una altra jugada al pivot, culminada per Esquerdinha i que ha descentrat ElPozo que ha rebut un altre gol abans del descans en una fulgurant contra culminada per Leo Santana que els ha tornat a posar per darrere.





Però abans que el Barça Lassa s'aliés amb el seu públic després del descans, els d'Andreu Plaza han tornat a colpejar amb força amb els gols de Ferrao i Adolfo en amb prou feines tres minuts que ha complicat molt les coses als locals.





Als de Diego Giustozzi els ha quedat llavors recórrer al porter-jugador, cosa que ha despertat la seva afició amb dos gols de Fernando i Andresito, però que ha estat un miratge perquè els culers no s'han arrugat i han sentenciat amb dos gols més d'Adolfo.