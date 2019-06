Almería, capital gastronòmica d'Espanya 2019

En un racó del sud-est peninsular es troba la ciutat d'Almería que ostenta aquest any amb tot mereixement la condició de capital gastronòmica d'Espanya. Pedro Palacios l'ha acostat a un grup de periodistes barcelonins perquè descobríssim algunes excelses produccions locals com l'exquisida gamba vermella de Garrucha, el tomàquet raf (que vol dir Resistente al Fusarium, és el resultat d'una selecció dels tomàquets tradicionals, es produeix d'octubre a juny i s'exporta en un 63% a l'estranger) i l'oli d'oliva verge extra, com el que s'elabora al Castell de Tavernes.









Una àmplia panòplia de productes del mar i de la terra conformen una gastronomia rica, variada i saludable que es degusta en establiments capdavanters, com el restaurant Catamarà, hi ha la platja de les Almadrabillas o Casa Sevilla, a la excitant "ruta de les tapes" amb 'figones' com "El quinto toro", Casa Puga o Casa Joaquín, en la irresistible golmajería de "La Dulce Alianza", amb temptadors piononos, 'tocinillos' i 'medialunas', i en molts altres punts de la ciutat. Després d'aquest escapar-te meravellós s'amaga la incessant activitat del mercat central de proveïment s, de la Llotja de Peix i dels hivernacles de la perifèria urbana, com els de la Cooperativa Sant Isidre, on es produeix bona part del tomàquet que es consumeix a tota Europa.





Tot això en el context d'una ciutat presidida pel seu senyorial alcassaba i en la qual el visitant pot recórrer la històrica Almedina, conèixer els aljubs àrabs i la catedral, passejar per la Porta de Purchena i visitar el parc natural del Cap de Gata, finalitzant la visita amb una festa flamenca a la Penya el Morato, fundada el 1981 i en la qual el Niño de las Cuevas, amb Lola de Quero i la seva filla Anamar dicten càtedra del millor flamenc.