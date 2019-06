En les darreres eleccions municipals, Podem ha experimentat amb amargor com el seu poder local ha quedat reduït a la mínima expressió. Malgrat que la formació ha aconseguit conservar algunes places importants com Barcelona, els resultats del 26-M han quedat molt lluny de les expectatives d'un partit que es proposava capgirar el sistema aprofitant la força del municipalisme.









Una mostra d'aquesta tendència decreixent és Sabadell. A la capital del Vallès Occidental, Podem tan sols ha aconseguit un regidor, Marta Morell, en els darrers comicis municipals, obtenint un magre resultat de 5.052 vots.





Una font local de la organització recorda que "fa uns cinc anys hi havia prop de 1.800 adherits a Sabadell". En concret, el dos cercles d'afiliats i simpatitzants que més suport rebien eren els de Can Rull i Ca n'Oriac, en els quals es va aconseguir que una part important de la població s'impliqués en el projecte polític que acabava de néixer.





Tanmateix, l'empenta del projecte va perdre força ben aviat. En les eleccions de 2015, Podemos ja es va dividir en dues candidatures diferents: una, en la qual figurava com a número dos el seu secretari general, Ramon Vidal, s'anomenava "Unitat pel Canvi a Sabadell" i reunia a ICV, EUiA, Entesa per Sabadell i CUP; per separat, es va presentar "Crida per Sabadell-Cap-Poble Actiu", una marca electoral que va recollir bona part dels afiliats a Podemos que havien votat internament presentar-se amb la forma d'una agrupació d'electors, però no per constituir el que van considerar una marca blanca dels ecosocialistes. Aquesta decisió, que no va ser acceptada per l'anterior secretari, va propiciar el primer trencament intern.





UNA GESTORA, UNES PRIMÀRIES INVALIDADES I MÉS DIVISIÓ





Aquesta ruptura interna va propiciar que després de les eleccions s'expulsés provisionalment --un any i tres mesos més tard se'l va restituir-- a Vidal i a cinc membres més de l'organització local. A més, després de les eleccions es va constituir una gestora o comissió de transició i es van arribar a invalidar unes primàries. Va ser en aquest interregne electoral quan Marta Morell, que tenia ascendència sobre un cercle més reduït del barri de la Concòrdia, va arribar a la presidència de la formació a Sabadell.





El partit es va mantenir dividit durant el període que va de 2015 fins a la darrera convocatòria electoral, com demostra el fet que l'anterior secretari general va muntar Ara-Sabadell, unes sigles alternatives amb les que pretenia representar el mateix espai polític.





En els últims comicis, Podem va patir un nou fraccionament quan la regidora Elena Hinojo va decidir concòrrer amb l'espai dels comuns, que finalment va obtenir 10,737 vots, més del doble que Podemos i fins a tres regidors.





PER ACABAR, LA "PURGA"





El cop de gràcia per Podem a Sabadell va arribar el passat 13 de juny, quan l'organització a nivell català va decidir expulsar a 36 membres emprant el polèmic instrument disciplinari aprovat a Vistalegre II. En el segon congrés espanyol del partit, es van modificar els estatuts per introduir una "via ràpida" d'expulsió d'afiliats sense necessitat de passar per cap consell de garanties.





"S'han carregat Podem a Sabadell de totes, totes", es lamenta aquesta mateixa font, que també es sorprèn de com la direcció autonòmica del partit ha passat de no involucrar-se durant anys en els assumptes locals per prendre ara aquesta mesura expeditiva.





El motiu rere aquesta expulsió d'afiliats es la seva presència a la candidatura d'Ara-Sabadell (de l'exsecretari Ramon Vidal) o a la dels comuns. En comptes d'intentar cohesionar de nou l'organització, s'ha optat per castigar a les persones que han trossejat el vot participant en altres llistes electorals i competint amb Podem.