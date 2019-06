El CaixaForum de Madrid redescobreix el "doble drama" d'Olga Picasso

CaixaForum Madrid ha reunit un total de 335 peces en l'exposició 'Olga Picasso', que estarà fins el proper 22 de setembre, amb l'objectiu d'acabar amb "la visió parcial i sovint negativa" de la primera esposa del pintor, qui a més va viure un "doble drama" durant el temps que va estar amb ell.









"Aquesta visió parcial i negativa es revisa i es qüestiona avui en dia, especialment gràcies a totes les cartes que han estat traduïdes del bagul que va guardar d'Olga que va guardar Picasso", ha assenyalat el professor d'Història de l'Art, Joachim Pissarro.





Picasso i Olga Khokhlova es van conèixer el 1917 a Itàlia i un any més tard ja estaven casats. La relació va durar fins a 1935, però en els últims anys d'aquest període el pintor va arribar a compaginar una altra relació amb Marie-Thérèse Walter.





Aquest és un dels dos drames als quals ha al·ludit Pissarro i també el nét de l'artista i comissari de la mostra, Bernard Ruiz-Picasso: el del deteriorament d'una relació "d'amor". "Hi ha una part molt alegre, que és la del començament de la història d'amor, però després vénen els moments dramàtics de separació, dolor i ansietat", ha recordat.





Aquesta primera part dels començaments de la relació ve reflectida en la mostra --amb més de 40 pintures-- en obres com el retrat d'Olga a la butaca o els retrats del fill de la parella, Paulo, vestit d'arlequí. Per contra, dibuixos com 'La crucifixió' o la pintura d'Olga nua a la butaca vermell --on es veu "a una dona que és ja només dolor i pena"-- recorden aquesta etapa de sofriment.





L'altre 'drama' vi per la situació de la família d'Olga, que va tenir "una destinació miserable i terrible" en la Rússia dels anys 20. El treball de documentació de les cartes i fotografies trobades en el bagul d'Olga --un treball que s'ha allargat durant diversos anys-- ha servit per conèixer a fons la situació en què estava l'esposa de Picasso.





EL BAGUL OLGA





L'origen del projecte és precisament aquest bagul de viatge de l'Olga, que va ser redescobert per Bernard Ruiz-Picasso. Marcat amb les inicials O.P., es conservava en una habitació buida de la mansió de Boisgeloup que l'únic fill de la parella, Paulo, va heretar en morir Olga.





En alguns dels seus calaixos hi havia, entre altres coses, fotografies conservades dins de les seves sobres Kodak, mentre que en altres calaixos havia cartes en francès i en rus, lligades amb cintes de seda rosa i blau. També hi havia sabatilles de dansa, tutús, un crucifix, una Bíblia ortodoxa en rus, efemèrides i programes de ballet.





OLGA "ESPANYOLITZADA"





La mostra, que ha passat per París, Moscou o Màlaga, es completa amb altres obres que no havien estat vistes abans a Espanya --per exemple, un retrat d'Olga amb mantellina en què Picasso "hispanitza" al seu dona--. També hi ha altres documents inèdits com projeccions de cintes familiars.





"L'interès d'aquesta mostra és el d'actualitzar el coneixement d'una època en què Picasso va iniciar una nova trajectòria, anant més enllà del que neoclàssic i interessant-se per l'ànima humana", ha assenyalat el nét del pintor, que afegeix que la " vida quotidiana "entre Picasso i Olga va ser clau per a les pintures d'aquest període, "integrant-se totalment en elles".