Mario Draghi, l'home que pot reactivar l'economia europea o acabar d'enfonsar-la

Bufen vents de recessió a Europa. El creixement de la majoria de les principals economies mundials s'està debilitant, i malgrat que Espanya s'escapa lleument de la tònica general de decreixement que travessa el continent, la caiguda dels índexs industrials i manufacturers són un mal presagi per al ritme econòmic de la zona euro.









D'aquí que Mario Draghi hagi virat el seu discurs a quatre mesos que expiri el seu mandat. El president del Banc Central Europeu (BCE) ha deixat clar que la institució "no té tabús" per abordar mesures no convencionals per reactivar les economies europees. Sobre la taula de Draghi es troben dues mesures clau: reactivar la compra de deute i rebaixar els tipus d'interès.





La primera mesura ja ha calat en el mercat de bons sobirans, que ha experimentat forts descensos en les rendibilitats. En el cas del bo espanyol, el seu rendiment s'ha ensorrat fins a aconseguir un nou mínim històric del 0,395%. No obstant això, Draghi és contundent: "En absència de millores, de tal manera que el retorn sostingut de la inflació al nostre objectiu es vegi amenaçat, es requeriran estímuls addicionals".





Durant tot el seu mandat, Draghi ha rebut dards de tot l'espectre polític. D'una banda, hi ha els qui han criticat la seva política econòmica d'emetre diners a cost zero com un incentiu per als Estats per endeutar-se i no esbandir els passius que acumulen els tresors nacionals. D'altra banda, davant la falta de plans d'estímul econòmic a gran escala, el president del BCE s'ha convertit en la rara avis dels que sol·liciten ajudar per via pública al sector privat.





DRAGHI I L'EURO DESPERTEN LES IRES DE TRUMP









Amb tot, la primera resposta a Draghi ha arribat de l'altre costat de l'Atlàntic. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat el president del Banc Central Europeu per haver anunciat que l'organisme considera necessaris estímuls addicionals.





"Mario Draghi acaba d'anunciar que podrien arribar nous estímuls, el que immediatament ha fet caure l'euro respecte al dòlar, fent que sigui injustament més fàcil per a ells competir contra els Estats Units", ha afirmat el president dels Estats Units en el seu perfil de la xarxa social Twitter.





En les properes setmanes, el Govern de l'institut emissor deliberarà sobre com adaptar els diferents instruments a la seva disposició en funció dels riscos per a l'estabilitat de preus. La preocupació entre els economistes és que les mesures del BCE encara facin fora més llenya al foc: amb els desajustos dels pressupostos nacionals i la caiguda general en la producció, les polítiques macroeconòmiques no són garantia que els governs facin els seus deures.





En qualsevol cas, Draghi està adoptant un perfil propi davant la falta d'estadistes i el desgavell general en els països europeus. Sembla com si el pròxim venciment del seu mandat, el proper 31 d'octubre, hagi incrementat la seva preocupació per prendre un paper actiu en la reactivació de l'economia europea mentre estigui en la seva mà fer-ho. En poques setmanes sortirem de dubte sobre quines seran les últimes mesures de Draghi al comandament del "banc de bancs".