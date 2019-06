Felip VI arriba al seu cinquè any de regnat capejant la crisi catalana i la inestabilitat política per formar Govern

El Rei Felip VI compleix anys... de regnat. La seva Majestat dedicarà aquest dimecres, cinquè aniversari de la seva proclamació com a cap d'Estat, a un acte d'imposició de condecoracions a 41 ciutadans als quals el Govern ha atorgat l'Ordre del Mèrit Civil.









Han estat cinc anys convulsos en la vida política d'Espanya, no només per la crisi provocada pel separatisme català, sinó per la inestabilitat que l'escenari multipartidista va introduir a l'hora de conformar governs.





En aquest primer tros del seu regnat, l'activitat del Rei ha estat marcat per dos problemes: del discurs del 3 d'octubre a les innombrables rondes de contacte de fa una setmana, l'agenda real ha aconseguit capejar el temporal polític nacional. També els espanyols tenen aquesta impressió: segons una enquesta recent de Gad3, un 75,3 per cent dels enquestats aproven l'executòria de Felip VI.





L'ORDRE DEL MÈRIT CIVIL





Les tradicions marquen la institució monàrquica, i per això, igual que el 2015, primer aniversari de la proclamació, el Rei presidirà aquest acte solemne al Saló de Columnes del Palau Reial, amb la novetat que en aquesta ocasió els Reis estaran acompanyats per les seves filles, la princesa Leonor i la Infanta Sofia, una decisió que confirma la intenció que l'hereva de la corona vagi guanyant presència institucional.





També estan acompanyats pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i pel ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, Josep Borrell, que és canceller de l'Ordre del Mèrit Civil.





Els condecorats són 19 dones i 22 homes procedents de les 17 comunitats i les dues ciutats autònomes. La més gran és una dona de 107 anys i la més jove té 19. De fet, en la seva selecció s'ha tingut en compte un criteri proporcional de població, un equilibri generacional, ja que n'hi ha de totes les generacions vives, i de gènere i una distribució per sectors d'activitat.





L'Ordre del Mèrit Civil va ser instituïda per Alfons XIII el 1926 per premiar "les virtuts cíviques dels funcionaris al servei de l'Estat, així com els serveis extraordinaris dels ciutadans espanyols i estrangers en el bé de la nació".





HISSADA SOLEMNE DE LA BANDERA





A més, com és habitual en l'aniversari de la proclamació del Rei, hi haurà un hissat solemne de la bandera d'Espanya a les 10.00 hores, als Jardins del Descobriment de la madrilenya plaça de Colón.





Aquest acte estarà presidit pel president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acompanyat pel cap d'Estat Major de la Defensa, Fernando Alejandre, i personal dels Exèrcits de Terra i Aire, l'Armada i la Guàrdia Civil.