Felip VI: "No hi ha llibertat sense lleis"

El rei Felip VI ha subratllat aquest dimecres que "és inadmissible apel·lar a una suposada democràcia per sobre del Dret", ja que, sense respecte a la llei no hi ha "convivència, ni democràcia, sinó inseguretat, arbitrarietat" i "fallida dels principis morals i cívics de la societat".









"Que no hi ha llibertat sense lleis s'ha sabut sempre, així com que sense lleis no hi pot haver democràcia", ha dit el cap de l'Estat en rebre el Premi Mundial de Pau i Llibertat (World Peace and Liberty Award) que concedeix l'Associació Mundial de Juristes.





Felip VI ha pronunciat un llarg discurs en què ha posat en valor que el respecte a l'Estat de Dret en democràcia és la garantia dels drets i llibertats, i també el fonament de la convivència en pau, en línia amb la Declaració de Madrid que han adoptat els al voltant de 2.000 juristes de 67 països reunits a Madrid.





"El Dret no pot fer-ho tot, però també és cert que sense dret no pot fer-se res que sigui legítim, durador, racional i segur", ha il·lustrat.





Ha deixat clar que democràcia i Estat de Dret són "realitats inseparables" i defensar una implica necessàriament defensar a l'altre. El Rei ha fet èmfasi que la Constitució és la guia de tots els seus actes, i la "independència i neutralitat de la Corona" és el seu "compromís cívic amb Espanya, al servei de la democràcia i la llibertat".





Felip VI ha rebut el guardó visiblement emocionat, acompanyat per la Reina i després d'un elogi que ha anat a càrrec de l'expresident Felipe González. L'auditori reunit al Teatro Real s'ha celebrat el lliurament amb un llarg aplaudiment i vives al Rei i a Espanya.