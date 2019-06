El Govern central demana un crèdit de 7.000 milions per garantir les pensions

El Govern de Pedro Sánchez vol demanar un crèdit urgent de 7.000 milions d'euros per garantir el pagament de les pensions del mes de juliol i la paga extra d'estiu.









Els pressupostos de 2019 incloïen un crèdit de 15.164 milions d'euros per pagar les pensions, però com que no es van aprovar i es van prorrogar els anteriors, la quantitat és de 13.830.





Ni els ingressos per cotitzacions ni l'alça de la recaptació són suficients per pagar als nou milions de pensionistes que hi ha a Espanya, de manera que l'executiu es veu obligat a prendre mesures extraordinàries.





Segons les previsions, el Ministeri de Treball proposarà al Consell de Ministres que el Tresor Públic atorgui un préstec de 7.000 milions a la Seguretat Social. La proposta podria donar-se en la reunió del divendres 21 de juny.





D'aquesta manera, Sánchez no hauria acudir al Fons de Reserva de la Seguretat Social, la guardiola del qual compta amb 5.043 milions d'euros.