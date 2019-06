Més de 3.000 espanyols se sumen a la demanda col·lectiva a Volkswagen pel cas Dieselgate

L'Associació d'Afectats per Volkswagen, que inclou més de 3.000 ciutadans espanyols, preveu acudir el 30 de setembre als tribunals alemanys per denunciar l'automobilística Volkswagen pel cas de les emissions contaminants, conegut com Dieselgate.









Aquesta entitat compta amb 450.000 afectats a nivell mundial, i sorgeix després que el Tribunal de Coblença obligués a indemnitzar un client amb 26.000 euros.





Altres entitats, com la Unió de Consumidors de Catalunya, opta per esperar primer a la resolució del recurs presentat a l'Audiència Nacional i, en funció del resultat, decidir si anar o no a la justícia alemanya.





En qualsevol cas, els afectats busquen que se'ls retornin tot dels diners que els va costar l'automòbil i un plus de compensació.





Els perjudicats poden sumar-se al procediment penal inscrivint-se en la demanda col·lectiva d'Afectats Volkswagen Advocats abans del 30 de juny.