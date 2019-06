Persisteixen els problemes econòmics a l'Agència EFE

L'Agència EFE arrossega problemes econòmics que ha portat a un pla de retallades que podria afectar 200 treballadors i que ja s'ha materialitzat amb l'acomiadament d'un dels directors, Miguel Ángel Muñoz.









La setmana passada es va anunciar el pla de retallades, i aquesta s'ha donat a conèixer l'acomiadament de Muñóz, motiu pel qual el comitè intercentres demana a la direcció liderada per Fernando Garea que solucioni en els tribunals els comptes pendents amb Muñóz.





Fonts internes assenyalen que el motiu de prescindir de Muñoz van ser els pagaments que va fer a persones conegudes de l'agència, pels quals s'ha obert una investigació interna.





El comitè intercentres considera que els fets investigats han prescrit, però l'acusat assenyala que no és l'únic implicat i que altres directors de departaments han fet el mateix. Apunta directament a l'àrea de Recursos Humans, Pedro Pérez Villalón. Si es confirma, demanen tractar el tema per la via jurídica.





D'altra banda, el comitè intercentres considera que els acomiadaments perjudicarien encara més la mala situació financera de l'empresa, que ja passa per importants problemes econòmics, a causa de l'elevat cost de les indemnitzacions.





Des de la direcció, es planteja rejovenir la plantilla, que té una mitjana d'edat de 53 anys. Per a això, estudien que en els propers quatre anys unes 200 persones acceptin les condicions de prejubilació.