El nou grup municipal de Ciutadans a Barcelona exigeix la retirada del llaç groc

El recentment constituït grup de Cs a l'Ajuntament de Barcelona ha registrat una reclamació perquè la reelegida alcaldessa, Ada Colau, retiri el llaç groc en solidaritat amb els independentistes presos, que va tornar a col·locar aquest dilluns.









La presidenta del nou grup municipal, Mari Luz Guilarte, ha destacat en un comunicat aquest dimecres: "No pararem de defensar els drets i llibertats de tots els catalans".





Aquesta ha estat la primera actuació del grup municipal de Cs, registrat aquest dimarts després de la ruptura amb la plataforma de l'exprimer ministre francès Manuel Valls, assumpte sobre el qual Guilarte no ha fet cap referència.





L'edil ha avisat que Cs no descarta cap acció per garantir que es respecta la neutralitat institucional, i ha exigit a Colau que retiri el llaç i "deixi d'utilitzar el consistori com a aparador de l'independentisme".





El grup municipal es va registrar aquest dimarts després de la ruptura amb Valls, i comptarà amb quatre regidors: Guilarte, Paco Serra --serà seu portaveu--, Marilén Barceló i Celestino Corbacho, independent que finalment estarà amb Cs i no amb Valls, el grup es queda amb dos regidors --ell i Eva Parera--.