Galícia, Canàries, Extremadura i Regió de Múrcia són les comunitats amb els nivells de colesterol més alts, davant País Basc, Navarra, Madrid i la Comunitat Valenciana, segons ha conclòs l'Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular d'Espanya (ENRICA), en el marc de la campanya 'Lipid Day' desenvolupada pel projecte Mimocardio de la Fundació Espanyola del Cor (FEC) i la Fundació Espanyola de Arteriosclerosi (FEA), en col·laboració amb Amgen.





Així mateix, ha posat en relleu que més de la meitat dels espanyols tenen colesterol elevat, però un 54 per cent d'ells està sense diagnosticar, el que duplica el risc de patir una cardiopatia isquèmica. Així, els experts han destacat que la "millor" manera de mantenir controlat el colesterol és fer una prova a mínim un cop a l'any. A més, han assenyalat que és "fonamental" establir un diagnòstic precoç d'aquesta alteració per implantar un tractament ràpid i eficaç que permet prevenir un esdeveniment cardiovascular futur.





Els nivells elevats de colesterol LDL en sang poden contribuir fins al 60 per cent dels infarts o angines de pit i en el 40 per cent dels ictus. De fet, de les més de 120.000 morts per malaltia cardiovascular que es produeixen anualment a Espanya, s'estima que el 25 per cent es deu a nivells no controlats de colesterol.





NOMÉS EL 32% DELS PACIENTS ACONSEGUEIX CONTROLAR EL COLESTEROL





En aquest context, ha sorgit la campanya 'Lipid Day. Controlar el colesterol és a les teves mans', que en la seva segona edició ha aconseguit realitzar aproximadament 6.000 mesuraments gratuïtes en 33 hospitals un sol dia amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la "importància" de controlar els nivells de colesterol LDL.





Així mateix, els professionals sanitaris han atès a consulta els dubtes més habituals dels pacients, a qui se'ls ha lliurat un fullet que inclou consells sobre la "importància" de mantenir una vida saludable i una dieta equilibrada per prevenir malalties cardiovasculars.





La campanya a més ha comptat amb la col·laboració de Milagros Zuazo, una pacient de 70 anys que va patir un infart, que ha explicat com conviu amb la seva malaltia i quins són els hàbits recomanats per evitar un episodi cardiovascular i millorar la seva evolució. Així, ha posat èmfasi en deixar de fumar, fer exercici i mantenir una bona alimentació.





Finalment, la doctora Almudena Castro, directora del programa Mimocardio de la FEC i Cap de Rehabilitació Cardíaca de l'Hospital Universitari La Pau (Madrid), ha conclòs que "mantenir un control adequat de les xifres de LDL entre pacients cardiovasculars és un dels grans reptes als quals ens enfrontem. Actualment, només el 32 per cent dels pacients ho aconsegueix".