Javier Moll farceix d'acomiadaments en les capçaleres regionals per afrontar l'absorció de Zeta

El desembarcament de Javier Moll al Grup Zeta està suposant un reajustament complet de personal a les capçaleres de Premsa Ibèrica. El digital 'Dircomfidencial' s'ha fet ressò de les difícils decisions que ha hagut d'afrontar el nou gestor d''El Periódico' i 'Sport' per dimensionar la seva plantilla després de l'adquisició de les publicacions catalanes.









La primera part de 2019 ha estat marcada per una llarga sèrie d'ajustos en el si de Premsa Ibèrica, justificades per part de la direcció per una necessitat de redimensionar el seu volum després de la compra del negoci periodístic d'Asensio.





El passat 17 de juny, tirava el tancament la històrica capçalera 'Levante de Castelló', després de gairebé tres dècades traient el diari als quioscos --fa uns mesos es va tancar 'La Opinión de Tenerife'. Moll ha optat per conservar a la regió 'El Periódico Mediterráneo', que mantenia fins fa poc un deute amb l'Institut Valencià de Finances per al finançament de la seva impremta a Biar (Alacant).





Però les retallades en el grup s'acumulen: nou periodistes de 'La Opinión de Murcia' han estat acomiadats, així com altres nou ho seran en 'Súper Esport', la qual cosa suposa el 25% de la plantilla. Fa unes setmanes ja es van veure afectats per una reducció de plantilla la quarta part de la redacció 'La Opinión de Málaga', i també hi ha hagut acomiadaments puntuals en els balears 'Diario de Mallorca' i 'Diario de Ibiza'.





El pla de futur dels nous propietaris d''El Periódico' passa per harmonitzar les diferents redaccions per crear sinergies entre les mateixes. Així, Moll planeja rellançar alguns productes de Zeta aprofitant l'estructura de comunicació a nivell regional que posseeix la companyia.