L'exministre d'Exteriors Boris Johnson, conegut popularment com el "boig" Boris, s'ha anotat aquest dimecres la tercera victòria en el procés intern per designar el successor de Theresa May com a líder del Partit Conservador i, per tant, primer ministre del Regne Unit, a falta d'altres dues votacions.









Johnson ha mantingut la primera posició amb 143 vots, davant els 126 que va obtenir en la votació de dimarts i els 114 del passat 13 de juny, quan es va produir la primera votació, de manera que la simpatia entre els seus companys 'tories' no fa més que créixer.





"Gràcies, un cop més, als meus amics i col·legues pel seu suport en aquesta tercera votació", ha dit a Twitter, fent broma amb que ha estat un bon regal pel seu 55è aniversari. "Ja hem recorregut un llarg camí, però encara tenim molt a fer", ha reblat.









El segueixen el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, amb 54; el de Medi Ambient, Michael Gove, amb 51; i el d'Interior, Sajid Javid, amb 38. Aquest cop el candidat descartat ha estat el de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart, amb 27, sis per sota del llindar mínim.





"Estic emocionat i inspirat pel suport que he rebut aquestes últimes setmanes. M'ha donat una nova fe en la política, en el nostre país", ha reaccionat Stewart a Twitter, aclarint que, malgrat la seva derrota, seguirà compromès amb el Partit conservador i el Regne Unit.





El procés intern va arrencar amb deu candidats, dels quals dos es van retirar en l'últim moment i 4 --comptant ja amb Stewart-- han estat garbellats en les tres votacions que s'han celebrat fins ara. Està previst que dijous hi hagi una quarta amb més descarts.





Les votacions es succeiran fins que només quedin dos candidats. Llavors, hi haurà una última votació per correu de tots els militants del Partit Conservador, de manera que el procés hauria de completar cap a final de juny, si bé s'ha especulat amb que s'acceleri donada la clara avantatge de Johnson.





L'ARRIBADA DE JOHNSON ES PRODUIRIA A TRES MESOS DE LA SORTIDA





Johnson va ser una de les cares visibles de la campanya a favor de Brexit per al referèndum de 2016. Ha promès materialitzar el divorci entre Londres i Brussel·les el 31 d'octubre --nova data límit-- amb o sense acord. Tot i que ha plantejat modificar la versió actual, la Unió Europea ha insistit que no renegociarà.





May va dimitir formalment el passat 7 de juny, tot i que es mantindrà en el càrrec de forma interina fins que els 'tories' elegeixin el seu successor, després de tres intents fallits que el Parlament aprovés l'acord del Brexit negociat per les parts.