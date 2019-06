El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot), José Vargas, ha assegurat aquest dimecres que no han permès mai "la manipulació ni la instrumentalització política del dolor de les víctimes".









Ho ha dit en el 32 homenatge a les víctimes de l'atemptat d'ETA a Hipercor a Barcelona, al qual ha assistit la directora general de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior, Sonia Ramos, a més de representants de la Generalitat; de PSC, PP, Cs, En comú Podem i Vox, i comandaments de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.





Vargas ha indicat que l'objectiu és el "record i memòria d'un acte de barbàrie, cruel, gratuït i covard comès contra ciutadans innocents que va estripar" Barcelona.





I ha assegurat que hi ha qui pretén que s'oblidi en equiparar víctimes i botxins, ha assenyalat que no permetran que es canviï la història i ha criticat "la barbàrie d'uns assassins que avui desgraciadament els que els van avalar i els van ovacionar estan en les institucions democràtiques".





"La majoria de víctimes no entenem com hi ha representants de la ciutadania que els assassins en diuen pacificadors", ha afegit, i ha ressaltat que les víctimes són les úniques pacificadores perquè sempre han procurat canalitzar el sentiment de venjança cap a la serenitat i el respecte a la justícia.





POLÈMICA AMB VOX





L'acte d'aquest dimecres ha estat precedit pel manifest el dimarts d'un grup de víctimes que van criticar que "el partit d'ultra dreta Vox" fes una convocatòria de l'acte en què apareixia el seu logotip al costat del de l'Acvot.





"Un partit que es posiciona en contra de qualsevol procés de conciliació i reparació de la memòria històrica, oblidant que les víctimes de qualsevol atemptat també formen part d'aquesta memòria", han lamentat.





Vargas ha indicat que no sabien res de la convocatòria de Vox i l'ús del seu logotip, i el diputat del partit, Ignacio Garriga, ha explicat als periodistes que ha estat una "actuació desafortunada" perquè era un pasquí intern, i que han demanat disculpes.