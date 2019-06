Bárcenas i Cospedal declaren sobre la destrucció d'ordinadors de l'extresorer del PP

El judici per la destrucció dels ordinadors que Luis Bárcenas feia servir a la seu del PP es reprèn a les 9.45 hores amb les declaracions dels quatre acusats, als quals seguen els testimonis, entre els quals estan citats el mateix extresorer popular i la que va ser número dos del partit María Dolores de Cospedal.









La vista oral va començar fa una setmana amb les qüestions prèvies, que el titular del Jutjat Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz Baena, va resoldre 'in voce' després escoltar-les. La principal de totes va ser la relacionada amb l'aplicació de la coneguda doctrina Botín.





Va ser sol·licitada tant per la Fiscalia com el PP, l'extresorera de la formació política Carmen Navarro, l'advocat Alberto Durán i l'informàtic José Manuel Moreno per evitar ser jutjats per l'eliminació dels documents emmagatzemats en dos discos durs.





Però el jutge va rebutjar aquesta pretensió i va decidir que el judici se celebri amb els quatre acusats a la banqueta davant la "possibilitat" que després l'Audiència Provincial, que resoldrà els corresponents recursos contra la sentència, "tingués una opinió diferent" sobre l'aplicació d'aquesta doctrina, que adopta el nom del banquer difunt Emilio Botín, que es va lliurar d'enfrontar-se a un judici amb la presència únicament en contra de les acusacions populars.





A la segona sessió del judici declaren l'extresorera, l'advocat i l'informàtic i la representant del PP, que previsiblement només contesten a les preguntes dels seus defenses i de la Fiscalia, que demana l'arxiu de la causa.





Navarro, Duran i Moreno estan acusats per delictes de danys informàtics i encobriment i s'enfronten a fins a quatre anys i mig de presó, mentre que el partit està acusat com a persona jurídica pel delicte de danys informàtics, pel qual demanen multes que arriben fins els gairebé 11 milions d'euros o la suspensió d'activitats durant sis mesos.





Un cop concloguin les declaracions dels acusats és el torn dels testimonis, que també es preveu que comencin a passar demà. Entre els sis primers citats es troba l'extresorer popular, la declaració serà rellevant, ja que la seva demanda contra el PP va donar va iniciar aquest procediment, encara que finalment es va retirar al setembre de 2016.





Bárcenas va sol·licitar per escrit declarar per videoconferència per evitar el trasllat des del centre penitenciari en què es troba complint la condemna de 33 anys i quatre mesos imposada per l'Audiència Nacional per la primera època d'activitats de la trama Gürtel.





No obstant, el magistrat, després d'escoltar totes les parts, va accedir al que sol·licita per Izquierda Unida, Adade i Observatori Desc (acusacions populars) i va acordar que comparegués presencialment. Això sí, ho farà juntament amb el seu advocat per evitar que la seva declaració el perjudiqui en els procediments judicials en què està immers.





L'extresorer va interposar una demanda al març de 2013 contra el PP, dos mesos després de ser acomiadat i després donar-se a conèixer els coneguts com a 'papers de Bárcenas'. Va denunciar que el partit havia ordenat entrar al seu despatx sense permís i accedir als arxius que contenien els ordinadors de la marca Toshiba i Apple, que, segons ha apuntat, tenia relació amb la comptabilitat de la formació política i amb la suposada caixa B del PP , que encara està sent investigada a l'Audiència Nacional.