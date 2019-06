L'estiu arriba amb més calor del que és habitual

L'estiu 2019, que succeeix aquest divendres la novena primavera més càlida en el que va de segle, serà "com a mínim" 0,5 graus centígrads (ºC) més calorós del normal a la Península i Balears, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que no obstant això no veu un senyal clar de precipitacions per al període juny-setembre.









De confirmar-se la predicció, l'estiu es comportarà en temperatures de manera similar al de l'any passat, 2018, que va resultar 0,6ºC més càlid respecte als valors normals del període de referència 1981-2010 però menys calorós que els estius de 2015 a 2017.





Durant la roda de premsa estacional, la portaveu de l'AEMET, Beatriz Hervella, ha destacat que l'anomalia de mig grau centígrad més per al conjunt d'Espanya podria ser fins i tot més gran en Lleó, Ourense, Zamora, oest d'Extremadura, Huelva, Màlaga i sud de Castella-la Manxa on la predicció preveu un estiu fins 1 grau més càlid.





Així, Hervella ha comparat aquesta predicció amb el "famós estiu de 2003" va ser 1,9ºC superior als nivells normals.





A més, el portaveu Rubén del Campo ha confirmat que la primavera que acaba va ser també càlida, però sobretot ha subratllat que ha estat la sisena més seca del segle XXI, amb un 15 per cent menys de pluges del normal entre març i maig, de manera de nou Espanya està en situació de "sequera meteorològica".





"L'escassetat de precipitacions en els últims 12 mesos permet parlar de sequera meteorològica, sobretot a la meitat occidental i al terç nord, així com en algunes illes canàries", ha destacat.