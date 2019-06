Borrell veu ridícul que el conseller Bosch s'ofereixi per intervenir entre Mèxic i Espanya sobre la conquesta

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, ha afirmat aquest dijous que el conseller català d'Acció Exterior, Alfred Bosch, "no té sentit del ridícul", després que aquest s'oferís com a facilitador entre Mèxic i Espanya per buscar una posició comuna sobre la conquesta.









"Però què amable el senyor Bosch, caram", ha ironitzat Borrell en declaracions als periodistes a la seva arribada a la seu de la Junta Electoral Central per recollir la seva acta d'eurodiputat.





El ministre en funcions ha dit no tenir "ni idea del que diu o pensa el senyor Bosch" però, preguntat per les paraules del conseller sobre facilitar el diàleg entre Mèxic i Espanya, ha respost que "no té sentit del ridícul, està clar". En tot cas, s'ha mostrat convençut que el Govern mexicà no li ha donat "la menor importància" a la visita.





Bosch es troba de viatge a Mèxic des de diumenge i ha incidit en diverses ocasions en un assumpte que podria enrarir la relació entre Espanya i Mèxic. Es tracta de la carta que el març passat va enviar el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, al Rei d'Espanya, reclamant que Espanya es disculpi pels greuges de la conquesta.





Aquest dilluns, després de reunir-se amb el president de la Comissió d'Exteriors de la Cambra de Diputats mexicana, Alfredo Fermat -del minoritaris Partit dels Treballadors- Bosch va dir que "Catalunya s'ofereix com a actor facilitador del diàleg per aconseguir una posició en comú", segons declaracions recollides pel diari 'Reforma'.





DIMECRES AMB ELS POBLES INDÍGENES





Dimecres va acudir a l'Institut Nacional dels Pobles Indígenes (INPI), pertanyent al Govern de Mèxic i va reiterar des d'allà les disculpes del Govern, que ja va manifestar a l'abril al Parlament, on va condemnar els "abusos" comesos contra els pobles originaris d'Amèrica en la conquesta. "La colonització va introduir una discriminació que no és acceptable", va dir a Ciutat de Mèxic, segons ha informat el Govern en un comunicat.





També va insistir en la demanda de la Generalitat al Govern de Pedro Sánchez perquè "accepti l'assumpció d'aquestes responsabilitats històriques, perquè això contribueix a enfortir les relacions entre pobles des d'una posició igual a igual".





"Ens posem al costat dels pobles originaris d'Amèrica", va afirmar, afegint que la "dignificació" d'aquests pobles serà una de les tres àrees en què el Govern s'ha compromès a col·laborar amb Mèxic.