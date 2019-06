El Govern francès veu a Espanya com a candidata a ocupar llocs de rellevància dins de la UE

El Govern francès considera que la situació política dóna "una mena de dret" a Espanya per ocupar algun lloc de responsabilitat dins de la UE, sigui obtenint algun dels quatre 'top jobs' en joc -les presidències de la Comissió Europea, el Consell Europeu i l'Eurocambra i l'oficina de l'Alt Representant de Política Exterior- o en llocs alternatius com podria ser una vicepresidència de l'Executiu comunitari.









"És clar que la situació política dóna una mena de dret a Espanya per obtenir una posició d'alt nivell", han reconegut fonts de l'Elisi, en una trobada amb periodistes espanyols en què han recordat que els resultats de les últimes eleccions europees situen al PSOE com el partit amb major nombre de representants en el grup socialdemòcrata.





Vine "diversos perfils" a Espanya amb aptituds per realitzar un bon treball i apunten que el cap de llista del PSOE als últims comicis, Josep Borrell, és una opció "legítima" en la mesura que compta amb experiència "reconeguda" tant en l'àmbit nacional com en l'europeu -va ser president de l'Eurocambra entre 2004 i 2007-.





Correspon a Espanya aclarir si està "interessada" en algun lloc en concret i han assenyalat que, "per ara", l'opció del Govern de Pedro Sánchez per fer-se amb la presidència de la Comissió Europea segueix sent l'holandès Frans Timmermans, que actualment és vicepresident.