El Govern central avisa que l'única alternativa a Sánchez són les eleccions

La ministra d'Educació en funcions i Portaveu del Govern, Isabel Celaá, ha reclamat aquest divendres a Cs, després de la reunió del Consell de Ministres, que no obstaculitzi la investidura i tingui una actitud constructiva atès que no hi ha altra alternativa al fet que governi el PSOE.









A més, i amb relació a la possible abstenció d'ERC, ha assenyalat que no els va a criticar per intentar desbloquejar, però que aquesta seria una decisió del partit independentista.





En qualsevol cas, ha insistit que l'alternativa al fet que es produeixi una investidura de Pedro Sánchez és la repetició de les eleccions generals, cosa que, ha precisat, no vol ningú.