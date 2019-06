El vídeo en què Jácome diu "psicòpata" a Baltar i defineix el seu programa com "l'obra d'art d'un boig"

Democràcia Ourense (DO) va difondre un vídeo, a què ha tingut accés Galiciapress, en què Gonzalo Pérez Jácome diu "psicòpata" a Manuel Baltar.













Les imatges es van divulgar "a principis de maig" a través d'un grup de WhatsApp del partit localista, segons fonts locals consultades per aquesta redacció.





El vídeo no seria noticiable -Jácome porta anys definint Baltar com "psicòpata de corbata" - si no fos perquè són socis.





El PP va lliurar aquest dissabte a l'alcaldia d'Orense Democràcia d'Ourense (DO) a canvi que DO salvés la dinastia familiar conservadora a la poltrona de la Diputació.





