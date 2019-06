Gual (CaixaBank) destaca que Espanya "està capejant la desacceleració"

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha considerat que l'economia espanyola està mostrant "un grau de creixement molt raonable i positiu" i ha destacat que "està capejant aquesta desacceleració global s'ha situat per sobre del creixement de la resta de la zona".





En aquest sentit, ha remarcat que el segon trimestre de l'any reflecteix "una velocitat de creuer del 2,4%, amb una demanda interna potent, sostinguda amb una evolució favorable del mercat laboral i també gràcies a les inèrcies heretades dels vents de cua que hem tingut durant els últims anys".





Gual ha previst un creixement econòmic a Espanya en l'exercici de 2019 del 2,3% i ha augurat que serà una mica inferior al proper any, de l'1,9%.





Pel que fa a la situació econòmica de Navarra, ha ressaltat que "les dades macro demostren una economia que va per sobre de l'economia espanyola tant en termes de creixement del PIB com en termes de creació d'ocupació, amb un grau d'inclusió social molt elevat".





"Aquesta és una economia diversificada, potent, per la qual si continuem treballant, el futur pinta bé i és positiu", ha vaticinat.





Així ho ha assenyalat el president de CaixaBank en una conferència que ha ofert aquest dijous a la seu de la Confederació d'Empresaris de Navarra (CEN) a Pamplona, en què ha apostat per "reforçar la confiança en el nostre sistema econòmic i polític".





En la seva opinió, "s'ha de reforçar la confiança en l'economia social de mercat i en la democràcia parlamentària", una cosa "importantíssim" davant "l'augment de la visió negativa i la desconfiança respecte al sistema del qual ens dotem fa 40 anys amb la Constitució del 78 i la transició".





Per al president de CaixaBank, darrere d'aquesta desconfiança "està certa fragmentació política amb la qual hem de conviure que dificulta arribar a consensos". Ha afirmat, a més, que "moltes persones al llarg dels últims anys tenen la sensació d'haver perdut la capacitat de dirigir les seves vides, tant en matèria professional com personal".





REPTES DE FUTUR





Quant als reptes de futur, Jordi Gual ha defensat que cal "seguir perseverant en línies d'actuació que ens han permès aquests anys tenir uns resultats millors que el conjunt de la zona euro".





En aquest sentit, ha considerat que Espanya "ha d'emfatitzar les millores en la productivitat del país, que són la font de la competitivitat exterior i al final la font que ens permetrà anar reduint el deute extern, que és encara excessivament elevada".





Segons la seva opinió, "aquest esforç en productivitat i competitivitat exterior és la millor garantia perquè ens mantinguem protegits davant de possibles xocs externs que puguin succeir especialment si la unió monetària no avança en termes de la seva finalització".





Ha demanat, a més, no deixar-se "enganyar o enlluernar per primes de risc molt baixes, com estem gaudint al llarg d'aquestes últims mesos, o enlluernar per tipus d'interès a llarg termini molt baixos que ens estan venint per l'evolució de la política monetària global i pels riscos geopolítics".





"Això pot canviar i, per tant, tenir una economia sanejada és fonamental per afrontar aquests riscos", ha subratllat Gual, per a qui "el treball, la productivitat, la competitivitat i la reducció del deute extern és important la mateixa manera que ho és continuar l'esforç que s'ha fet aquests anys posant en ordre les finances públiques".





Referent a això, ha afegit que "les finances públiques a Espanya han millorat i es va reduint el dèficit públic", però ha remarcat que "no cal defallir i cal continuar". "Tot l'esforç de rigor fiscal que fem serà positiu davant de possibles riscos", ha plantejat.





També, ha reclamat Gual que "continuï la lluita contra l'atur, un càncer per a la nostra societat" i ha destacat que "ha de continuar gairebé més per raons socials que per raons econòmics, que també".





Així mateix, el president de CaixaBank ha parlat de la situació de les pensions, sobre les que li ha preguntat un dels assistents a la conferència.





Segons la seva opinió, hi ha dues solucions "fonamentals" davant l'augment de les necessitats de recursos del sistema, la primera "pactar adequadament una prolongació i adequació de la vida laboral de les persones a les seves capacitats".





La segona mesura que ha defensat són els fons de provisió privada, que "requereixen un examen a fons tant com a element de complement com de diversificació".





EUROPA, "FONT D'INCERTESA"





D'altra banda, respecte a la situació política d'Europa, el president de CaixaBank ha afirmat que és "font d'incertesa", ja que, segons ha dit, "d'una banda, és plausible esperar que s'arribi a alguna solució raonable sobre el Brexit, però de cap manera està garantit".





Ha assenyalat, a més, que "també és previsible que Itàlia amb el seu govern erràtic de difícil prevenció es mantingui dins de les coordinades exigides per la UE en termes d'estabilitat pressupostària, però tampoc està garantit".





Per tant, segons ha exposat Gual, "aquest context hauria de servir als líders europeus com un esperó per tenir més ambició de cara a futur, especialment pel que fa a la zona euro".





"Hi ha grups parlamentaris que plantegen enfocaments de mínims, però és tot el contrari. S'ha d'anar a un enfocament de màxims que acabi la construcció de la unió bancària i aquelles dimensions que no estan finalitzades de la unió monetària", ha plantejat.