La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicat al Parlament Europeu que els escons del president d'ERC, Oriol Junqueras, i dels dos candidats de JxCat, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, han de considerar-se vacants perquè no han completat els tràmits per prendre possessió.









Un cop proclamats els resultats, els 54 eurodiputats electes disposaven de cinc dies per jurar o prometre acatament a la Constitució davant la Junta Electoral Central, que aquest dilluns els va convocar per a procedir a aquest tràmit.





Però a aquesta cita van faltar l'encara ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, que tenia un Consell de Ministres de la UE; Puigdemont, Comín i Junqueras, aquest últim en presó preventiva a l'espera de la sentència pel judici del procés independentista a Catalunya i el Suprem li va denegar el permís per ser traslladat al Congrés.





Borrell va resoldre el tràmit aquest dijous i quedava pendent el cas de Junqueras, Puigdemont i Comín. En la resolució, la JEC recorda que, segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), un cop esgotat el termini de cinc dies ha de "declarar vacants els escons corresponents als diputats que no haguessin acatat la Constitució i suspeses totes les prerrogatives que els puguin correspondre per raó del seu càrrec".





Això sí, la declaració d'escons vacants es pot revocar en quant els tres electes procedeixin a acatar la Constitució. Una altra possibilitat per no perdre la representació és que tant la coalició Ara Repúbliques com JxCat substitueixin Junqueras, Puigdemont i Comín, prèvia renúncia dels tres afectats, i que els seus substituts completin els tràmits que exigeix la legislació.





Si no hi ha canvis, només 51 eurodiputats espanyols tenen tota la documentació necessària per participar en la sessió constitutiva del Parlament Europeu, prevista per al 2 de juliol. Són 20 del PSOE, 12 del PP, set de Cs, sis d'Unides Podem, tres de Vox, dos d'Ara Repúbliques (una d'ERC i un altre de Bildu), i un de la Coalició per una Europa Solidària (CEUS) que van subscriure PNB i CC.





EL ACATAMENT ÉS "PERSONALÍSSIM" I "INDELEGABLE"





En la mateixa reunió d'aquest dijous, la JEC ha rebutjat la pretensió de l'advocat Gonzalo Boye, representant legal de Puigdemont i Comín, perquè l'acatament pogués realitzar-se a distància.





Segons recorda, l'acatament és imprescindible per adquirir plenament la condició d'eurodiputat i s'ha de fer davant la Junta Electoral Central, "el que suposa que el candidat electe ha de comparèixer personalment davant aquest organisme per a la realització d'un acte que és de naturalesa personalíssima, resulta per tant indelegable, i no pot dur-se a efecte mitjançant qualsevol mecanisme que pretengui triar el mateix interessat al marge de les previsions legals a l'efecte".





"L'acatament és un acte personalíssim que s'ha de realitzar presencialment davant la Junta Electoral Central, com es porta fent des de l'aprovació del referit precepte, conformement al qual no resulten admissibles altres procediments com els proposats", subratlla la JEC.





NINGÚ ELS IMPEDEIX PRESENTAR A ESPANYA





Finalment, indica que el jutge instructor de la causa del procés independentista Pablo Llarena, "no prohibeix ni impedeix" que Puigdemont i Comín puguin venir a Espanya, una altra cosa és que això activi "les obligacions processals que es deriven d'aquesta causa".





"Com té declarada la Junta Electoral Central, la circumstància que un candidat es trobi voluntàriament fora del territori nacional per eludir l'acció de la justícia no constitueix causa justificada per a proporcionar-li un tracte diferent del donat a la resta de candidats", afegeix.





L'acord de la JEC és ferma en via administrativa, per la qual cosa ja només cal presentar un recurs contenciós-administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos des de la notificació.