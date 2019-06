Els pactes a Navarra i Canàries aboquen el PSOE a dependre dels independentistes per a la investidura

Després del pacte de la Mesa del parlament navarrès i d'arribar a un acord per governar amb Podem a Canàries, el PSOE ha tancat les dues úniques opcions que li quedaven per aconseguir l'abstenció d'UPN (Unió del Poble Navarrès) i CC (Coalició Canària) a la investidura. Per aquest motiu els socialistes estiguin virant cap als independentistes, especialment ERC, per assegurar que Pedro Sánchez revalidi seu càrrec.









No obstant això, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha evitat precisar aquest dijous què està negociant amb ERC per assegurar la seva investidura, ha demanat la formació d'un nou Executiu "com més aviat" i ha preguntat a PP i Ciutadans si amb la seva rebuig a donar-li suport estan proposant una situació de "bloqueig" o la convocatòria d'unes noves eleccions.





"L'important és que hi hagi un Govern com més aviat millor a Espanya, els espanyols van votar perquè hi hagi un Govern a Espanya", ha contestat en declaracions als mitjans a la seva arribada a la cimera de líders europeus a Brussel·les després de ser preguntat per què està negociant amb la formació republicana de Catalunya.





Sánchez ha eludit respondre a aquesta qüestió assenyalant que "l'única alternativa" després de les eleccions és un Executiu del PSOE i ha preguntat a Partit Popular ja Ciutadans si estan proposant un "bloqueig" o "noves eleccions" amb el seu rebuig a recolzar la seva investidura.





ERC ADMET CONTACTES





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reconegut aquest dijous que la seva formació ha mantingut nous contactes amb el PSOE després de la trobada que ell mateix va mantenir amb la seva homòloga socialista, Adriana Lastra, la setmana passada, alhora que ha reiterat que la seva formació no bloquejarà la investidura de Pere Sánchez, però tampoc li donarà un "xec en blanc".





Així ho ha explicat Rufián en declaracions al Congrés, on ha subratllat que és "bo" que el PSOE i ERC parlin i "sa" que se sàpiga. "Les converses segueixen dins de la normalitat; que dos portaveus parlin és bo", ha comentat.





Segons ha explicat, en aquestes converses es parla "sobretot" del "bloqueig o no bloqueig" a la designació de Sánchez. I, en aquest sentit, ha remarcat que la seva intenció no és "bloquejar res" i "equilibrar" aquesta posició amb la de no donar "un xec en blanc" a Sánchez. A més, ha indicat que intentaran coordinar el seu vot en la investidura amb el d'EH Bildu, en virtut de l'acord de col·laboració que tenen els dos partits.