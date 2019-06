El PSOE entrega a Geroa Bai la presidència del Parlament navarrès

El parlamentari de Geroa Bai Unai Hualde ha estat elegit aquest dimecres president del Parlament de Navarra després que finalment hagi rebut els vots del PSN gràcies a un acord d'última hora entre ambdues formacions en el propi ple de constitució de la Cambra.



Aquest acord incloïa la vicepresidència primera del Legislatiu, que ha estat per a la socialista Inma Jurío; no així la secretaria que ha recaigut en Maiorga Ramirez, d'EH Bildu, gràcies als vots de Geroa Bai i Esquerra-Ezkerra. El PSN havia presentat per a aquest últim càrrec seva pròpia candidatura, no havent de votar així ni a la candidatura de Navarra Suma ni a la d'EH Bildu.









D'aquesta forma la Mesa del Parlament ha quedat conformada per Unai Hualde (Geroa Bai) com a president, Inma Jurío (PSN) com a vicepresidenta primera, Yolanda Ibáñez (Navarra Suma) com a vicepresidenta segona, Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) com a secretari primer i Maiorga Ramirez (EH Bildu) com a secretari segon.



L'acord per conformar la Mesa de la Cambra s'ha ultimat en la mateixa sessió plenària. Mitja hora abans que comencés s'han trencat les negociacions entre PSN i Geroa Bai, de manera que tant els nacionalistes com els socialistes han anunciat que presentarien els seus propis candidats. Així ho han fet i PSN ha presentat la candidatura d'Inma Jurío i els nacionalistes a Unai Hualde. A més, Navarra Suma també ha registrat la candidatura d'Iñaki Iriarte per presidir la Cambra.



En una primera votació, Iriarte ha obtingut els 20 vots de Navarra Suma, Unai Hualde els 16 de Geroa Bai i EH Bildu i Jurío els 11 del seu grup. Tant Podem com Esquerra-Ezkerra han votat en blanc. Abans de produir-se la segona votació, en què els parlamentaris havia de triar entre Iñaki Iriarte i Unai Hualde, Geroa Bai i PSN han reprès les negociacions i s'han reunit en una sala a l'atri.



Mitja hora de recés amb sortides i entrades de membres de totes dues formacions i amb enorme incertesa entre els nombrosos mitjans de comunicació que han acudit a cobrir la constitució de la Cambra foral.



Finalment, l'acord s'ha assolit i en la segona votació per elegir el president del Legislatiu Hualde ha rebut els suports del seu grup, de PSN, d'EH Bildu, de Podem i Esquerra-Ezkerra, en total 30 parlamentaris, davant dels 20 que ha rebut Iñaki Iriarte.



Després de ser elegit president del Parlament, Unai Hualde ha estat aplaudit pels parlamentaris, excepte els de Navarra Suma, i ha rebut l'enhorabona de Ramon Alzórriz, secretari d'Organització del PSN, que s'ha aixecat del seu escó per donar una encaixada de mans al nou dirigent de la Cambra.



Posteriorment, s'ha triat a les dos vicepresidents, la socialista Inma Jurío ha comptat amb els vots favorables de PSN, Geroa Bai, Podem i IE mentre que EH Bildu ha votat en blanc. Yolanda Ibáñez, de Navarra Suma, ha obtingut els 20 vots del seu grup.



Per concloure, s'ha produït la votació de les secretaries, per al que s'han presentat tres candidatures, la de Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma), només recolzat pel seu grup, la de Maiorga Ramirez (EH Bildu), que ha estat recolzat pel seu grup, Geroa Bai i IE, i la de Ainhoa Unzu (PSN), també recolzada només pel grup socialista.



Abans de finalitzar el ple, Unai Hualde ha assumit el càrrec assenyalant que en l'exercici de la seva responsabilitat tindrà "com a referència defensar el progrés i avanç de Navarra i defensar la seva pluralitat, en la qual sempre he cregut".



"Anem a parlar molt, a parlamentar entre totes i tots perquè així sigui, espero no defraudar la seva confiança. Vull ser president dels que m'han donat la confiança i dels que no", ha assenyalat Hualde qui, en les seves primeres paraules al capdavant de la Mesa del Parlament, ha realitzat "un reconeixement sincer i profund a tots els components d'aquesta Cambra que han dipositat en la meva seva confiança".