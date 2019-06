El president d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza, ha assegurat que el seu partit està disposat a "explorar" possibles acords amb el PSOE per evitar que els independentistes bascos i catalans decideixin a Navarra i en el conjunt d'Espanya. Amb això no ha volgut descartar cap escenari davant la investidura de Pere Sánchez, és a dir, ni el suport, ni l'abstenció ni el vot en contra.









Així ho ha traslladat Esparza al Rei en la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb el Cap de l'Estat al Palau de la Zarzuela en el marc de la ronda de consultes que ha iniciat amb vista a una investidura.





"Estem oberts a analitzar possibles acords que aconsegueixin que els independentistes no tinguin la clau i no decideixin la política d'Espanya ni el futur dels espanyols", ha manifestat el regionalista navarrès, que va encapçalar la coalició de Navarra Suma amb PP i Ciutadans i que va aconseguir dos diputats al Congrés, tots dos d'UPN.





EL QUE NO ÉS BO PER NAVARRA TAMPOC HO ÉS PER A ESPANYA





Segons ha explicat, de la mateixa manera que UPN creu que "no és bo" per a Navarra que els independentistes bascos decideixin sobre el seu futur, també opinen que "no és bo" per a Espanya que els independentistes catalans facin el mateix "amb el projecte comú que és Espanya".





I en aquest punt ha recordat que precisament Navarra Suma va néixer per "fer front" a l'independentisme català i basc i perquè a Navarra "no torni a haver un govern nacionalista i independentista" com en els últims quatre anys. "És perjudicial per a Navarra i per a Espanya estar a l'atzar de les decisions dels independentismes, que el que volen és separar-se un país al qual menyspreen un dia sí i un altre també", ha defensat.





Preguntat sobre si UPN està disposada a seure amb el PSOE per donar suport a la investidura de Sánchez, Esparza ha respost que amb els constitucionalistes "mai" tenen "cap inconvenient" a parlar. "Estem disposats a explorar possibilitats que permetin que aconseguim aquest objectiu perquè creiem que no és bo per al nostre país estar en mans dels independentistes", ha insistit.





Esparza ha dit que encara no ha parlat ni amb Sánchez ni amb ningú de la direcció federal del PSOE i que amb la líder del PSN, María Chivite, preveu fer-ho la setmana que ve. En tot cas, ha subratllat la necessitat que es "clarifiquin les posicions" i en "actuar amb responsabilitat" perquè el que "està en joc" és "l'ésser com a país i l'ésser com a comunitat".