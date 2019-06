L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha ratificat aquest dijous en el judici pels ordinadors que ell mateix feia servir a la seu del partit que aquests discs durs contenia informació sobre la comptabilitat paral·lela dels 'populars'. Entre els diferents arxius que emmagatzemava es trobava un full de càlcul que "completaven això que es diuen els meus papers", ha assegurat en al·lusió als coneguts 'papers de Bárcenas'.









Bárcenas, que es va retirar al setembre de 2016 d'aquest procediment, ha declarat com a testimoni en aquesta vista oral acompanyat del seu advocat, Joaquín Ruiz de Infante, per si alguna de les preguntes formulades per les diferents parts li pot perjudicar en alguna de les causes en la qual es troba immers.





El extresorer, després d'assegurar al jutge Eduardo Muñoz de Baena que no té "cap tipus" de relació, ni d'amistat ni d'enemistat, amb cap dels acusats, ha assegurat que els ordinadors Toshiba i Apple són de la seva propietat i no del PP , encara que fos el llavors cap del departament d'Informàtica del partit, Javier Barrero, gestionés la seva compra.





Així, a preguntes de la fiscal, el testimoni ha explicat que en el Toshiba contenia "informació històrica" que va voler recuperar en un "moment determinat" que guardava relació amb la investigació a l'Audiència Nacional del cas Gürtel i amb la peça anomenada Udef Bla, que estudia la presumpta 'caixa B' del PP a partir dels anomenats 'papers de Bárcenas'.





"COMPLETAR ALTRA INFORMACIÓ"





"Vaig aprofitar a fer una ullada per completar informació que necessitava" per poder "completar una altra informació que tenia exclusivament manuscrita en paper", ha indicat. Ha precisat que aquest ordinador contenia "fulles excel, dades relacionades amb els meus comptes corrents, hi havia pressupostos de campanyes electorals i com es finançaven i les notes que donaven continuïtat als papers", però sense fer cap menció expressa a la presumpta comptabilitat paral·lela del PP.





De fet, Bárcenas s'ha arribat a preguntar si la seva declaració té a veure amb la 'caixa B' del PP, quan l'advocat Juan Moreno, de l'acusació popular exercida per Esquerra Unida, li ha preguntat directament sobre si la documentació tenia relació amb la comptabilitat. "Ha estat una conclusió que ha fet el lletrat sobre la seva resposta", ha afirmat al jutge, instant al lletrat que no li formulés preguntes sobre aquest assumpte.





La fiscal, que en algun moment de l'interrogatori s'ha dirigit a Bárcenas d'una manera més contundent per restar-li credibilitat, ha insistit a saber per què l'extresorer va traspassar informació d'un ordinador a un altre cada vegada que canviava de dispositiu i no obstant això l'esmentada documentació es va deixar al Toshiba i va acudir a ella "12 anys després".





"No ho sé. Hi ha coses que es queden, d'altres que es passen i d'altres que les esborro directament perquè no li concedeixo transcendència. Gran part les vaig passar als següents ordinadors, però hi havia un full de càlcul que complementaven aquests que es diuen els meus papers", ha respost.





Quant a l'altre ordinador objecte d'aquest judici, l'Apple Macbook, ha dit que contenia rebuts escanejats que donaven "suport" als seus anotacions, com llistat de donants, finançament de campanyes electorals o dades de les persones que van autoritzar la compra de les accions de Libertad Digital.





En un altre moment de la declaració, Bárcenas ha afirmat que va intentar mantenir una comunicació amb alts càrrecs del PP per recuperar els ordinadors, entre ells el exsecretari general del partit i exministre Javier Arenas i amb l'expresident del Govern Mariano Rajoy, "via Whatsappp". "Però crec que això no aporta res", ha afegit a continuació.





EL PENDRIVE QUE VA LLIURAR A L'AUDIÈNCIA NACIONAL





D'altra banda, ha admès que recorria l'excap d'informàtica del PP Javier Barrero perquè li resolgués qualsevol incident amb els ordinadors, com va ser el cas de l'extracció dels documents que es guardaven al Toshiba. Doncs aquest ordinador "en ser molt antic" --ho va comprar en els anys 90, ha recordat-- no tenia ports USB, de manera que li va demanar ajuda a l'informàtic.





"Es va dur l'ordinador, li vaig donar la clau, va treure la informació i m'ho va lliurar en un pendrive", que el mateix Bárcenas li havia lliurat perquè emmagatzemés aquí tot els arxius. Aquest va ser el dispositiu electrònic que el mateix extresorer va entregar al jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, ha concretat.





Així mateix, l'extresorer popular --que ha estat traslladat des del centre penitenciari en què compleix condemna per la primera època d'activitats del cas Gürtel-- ha recalcat que "en absolut" ha manipulat la documentació que va ser lliurada a l'Audiència Nacional. "Si hagués manipulació de les fulles que completen els papers no donarien continuïtat als anteriors i posteriors".





L'interrogatori de l'advocat d'IU, Juan Moreno, ha posat en relació aquest procediment de la destrucció dels discos durs d'Bácenas amb altres que s'instrueixen a l'Audiència Nacional, concretament la presumpta 'caixa B' del PP i l''operació Kitchen', el dispositiu policial que s'hauria posat en marxa per fer-se amb informació de l'extresorer.





RELACIÓ AMB L''OPERACIÓ KITCHEN'





Sobre aquesta causa, Bárcenas ha arribat a dir que si s'hagués conegut abans, el cas de la destrucció dels seus ordinadors hauria estat "una part de l''operació Kitchen'", ja que en el mateix any "es van produir un munt" de fets que "van confluir en el mateix sentit", és a dir, "fer-se amb documentació" que, segons ha dit, li "pertanyia i perjudicava personalment".





Entre aquests fets, l'extresorer ha esmentat l'assalt del fals capellà a casa o la contractació del que era el seu xofer, Sergio Rius, com a confident de la policia perquè "clonarà" els seus telèfons mòbils, tot això investigat en el Jutjat Central d'Instrucció número 6 en el marc del conegut com a 'cas Villarejo'.





Finalment, ha apuntat que cap persona del PP es va posar en contacte amb ell per informar-lo que els arxius dels seus ordinadors anaven a ser eliminat perquè "en cap moment va existir un protocol" per protegir les dades dels usuaris, com defensa el PP.