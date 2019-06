Foment del Treball es regira contra la "caça de bruixes" empresarial liderada per l'ANC

La ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) ha presentat aquest dijous una iniciativa que està generant desassossec i enuig a parts iguals entre els cercles empresarials de Catalunya. L'entitat sobiranista liderada per Elisenda Paluzie ha llançat un cercador d'empreses perquè els ciutadans puguin contractar serveis amb companyies que, segons l'organització, tenen "respecte" pel procés independentista català.





El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat contundent en parlar d'aquesta iniciativa qualificant-la de "totalment irracional". Ha afegit que aquest tipus d'accions destrueixen la cohesió social, que barrejar política i consum és "anacrònic i que no és del segle XXI", i que la patronal posarà totes les eines per defensar "totes les empreses catalanes".









Així mateix, el secretari general de CC.OO., Unai Sord, ha qualificat de "ocurrència" la iniciativa impulsada per la ANC a Catalunya per a establir un cercador d'empreses que permeti als ciutadans contractar serveis a companyies que tinguin respecte pel procés sobiranista.





En una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, Sord ha assenyalat que aquesta proposta li sembla una "ocurrència bastant absurda". "Com es comencin a generar la idea de boicots mutus per al desenvolupament d'empreses catalanes o d'altres parts del país, estem arreglats", ha advertit.





UN BOICOT ENCOBERT





Aquest projecte és la continuació d'una autodenominada 'campanya de consum estratègic' amb que l'ANC encobreix una crida al boicot per a aquelles firmes que, segons el parer de l'entitat, van suposar un obstacle perquè Catalunya s'independitzés a la tardor de 2017.





La mateixa presidenta de l'Assemblea ha expressat que al seu entendre hi va haver "empreses de caire oligopolístic que van participar obertament en la campanya de la por". Paluzie apunta, encara que sense dir-ho explícitament, contra les grans cotitzades catalanes que han estat a l'ull de mira de l'independentisme des de fa anys.





El llançament d'aquest cercador coincideix amb una proposta similar de la nova direcció independentista de la Cambra de Comerç --que va arribar al poder afavorida precisament per la ANC--, que ja ha manifestat que realitzarà estudis i informes per valorar com va afectar a l'economia catalana el trasllat de seus socials que va començar a la tardor de 2017.





Crida l'atenció que els nous gestors de l'entitat cameral es tirin pedres sobre la seva pròpia teulada: la Cambra de Comerç de Barcelona rep generoses partides per part d'aquestes mateixes companyies que tenen un pes important en l'economia de Catalunya.





FOMENT, L'ALTERNATIVA A L'ALIANÇA ANC-CAMBRA





Les relacions entre Foment del Treball i l'ANC, que ha abduït en les últimes eleccions a la Cambra de Comerç, estan empitjorant cada dia que passa. Joan Canadell i Josep Sánchez Llibre són homes amb perfils totalment diferents: el primer és un declarat activista 'indepe' poc rellevant en el món dels negocis, mentre que Llibre té una dilatada experiència política i de gestió que el separen del 'amateurisme' que s'ha apoderat de la Cambra.





Malgrat les crides a la neutralitat de Miquel Valls, que va abandonar la presidència fa una setmana, la línia de confrontació de Canadell i Paluzie contra les grans empreses catalanes està sent molt fort des de l'inici d'aquesta nova singladura. Canadell va prometre que preservaria el caràcter imparcial i obert de l'entitat, però els moviments del seu "promotora" en l'ANC van en la direcció contrària.





Però Foment pot aprofitar aquesta conjuntura per convertir-se en la institució econòmica de referència davant els camins de la Cambra. Els nous gestors camerals s'ho estan posant fàcil.