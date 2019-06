L'economia submergida a Espanya se situa en el 20 per cent

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamat aquest dijous a Burgos un major control sobre l'economia submergida a nivell nacional, durant el lliurament dels Premis Cecale d'Or de 2018.









En concret, ha explicat que l'economia submergida a Espanya és propera al 20 per cent i se situa set punts per sobre que la registren altres països europeus, com és el cas d'Alemanya, on aquest percentatge se situa en el tretze per cent.





Aquesta circumstància fa, segons ha apuntat, que es cregui que les empreses espanyoles aporten menys a la qüestió fiscal, quan ha volgut deixar clar que això no és així pel tipus mitjà de l'impost de societats i les cotitzacions socials.





En aquest sentit, Garamendi ha explicat que l'impost de societats se situa a Espanya en el 25 per cent, enfront del 22,5 per cent de la resta d'Europa, i ha aclarit que les cotitzacions socials suposen el desemborsament de 90.000 milions d'euros, als quals cal sumar altres 25.000 milions de l'impost de societats.





D'aquesta manera, el president de la CEOE ha assenyalat que l'efecte de les cotitzacions socials a Espanya representa un 30 per cent més que el de la resta de la Unió Europea, una qüestió que cal tenir en compte.