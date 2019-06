ERC condiciona la investidura de Sánchez a presidir les diputacions de Barcelona i Tarragona

ERC condiciona facilitar la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern central al fet que el PSC faciliti que els republicans tinguin la presidència de les diputacions de Barcelona i Tarragona.









Des del PSOE, preferirien no dependre dels independentistes per a la reelecció de Sánchez, però les dificultats que està posant Unides Podem per tancar un acord motiven que Moncloa negociï amb més formacions.





Els portaveus de PSOE i ERC, Adriana Lastra i Gabriel Rufián, respectivament, han intensificat les reunions i de moment des de la formació republicana consideren que el seu objectiu no és bloquejar la investidura.





No obstant això, ERC vol presidir almenys tres de les quatre diputacions catalanes. A Lleida està fet perquè són majoria i no hi ha alternativa, però a Barcelona, Tarragona i Lleida no passa el mateix.





A Barcelona hi ha empat entre ERC i PSC amb 16 diputats cadascun. ERC podria sumar els 7 de JxCAT, mentre que el PSC podria pactar per tenir els d'En Comú (5), Cs (4), PP (2) i Tot per Terrassa (1).





A Tarragona, ERC té 11 representants, però si sumen els 8 de JxCAT i els 7 del PSC es quedarien sense la presidència.





En paral·lel, des de la formació socialista aspiren que Jaume Collboni presideixi la Diputació de Barcelona, de manera que a dia d'avui les possibilitats són diverses i la investidura de Sánchez no està assegurada.