El Govern central inverteix 150 milions per resintonitzar la TDT i facilitar el 5G

El Govern central destinarà 150 milions d'euros per compensar les comunitats de propietaris que es vegin afectades pels canvis que s'hauran de realitzar en les antenes de televisió a causa del segon dividend digital, que obliga a resintonitzar de nou la Televisió Digital Terrestre (TDT) per alliberar espectre que ocupa i així possibilitar el desplegament del 5G.









Així ho ha donat a conèixer la portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, que ha explicat que el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 21 de juny 2 reials decrets per facilitar el desenvolupament de les xarxes 5G a Espanya.





Amb el primer s'aprova un nou Pla tècnic nacional de TDT i es regula l'alliberament del segon dividend digital, mentre que el segon Reial decret regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de l'adaptació dels sistemes col·lectius de recepció de els serveis de comunicació audiovisual.





El procés d'alliberament de la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz), on està allotjada ara la TDT, haurà de finalitzar abans del 30 de juny de 2020, segons el calendari establert per la Unió Europea; i el Govern convocarà una licitació pública per assignar aquesta banda als operadors perquè pugui estar disponible per a serveis de 5G abans del 30 de juny de 2020.





El canvi de freqüències de la TDT implicarà en els propers mesos una adaptació de les instal·lacions de recepció en la major part del territori nacional, com va passar el 2015 amb el procés d'alliberament de la banda de 800 MHz, el primer dividend digital. Quedaran excloses d'aquesta adaptació dels habitatges individuals, on únicament s'hauran resintonitzar els televisors.





"Això òbviament suposarà un petit desemborsament a algunes comunitats de veïns que pot oscil·lar entre els 104,3 euros i 677,95 euros per adaptar els amplificadors i les antenes", ha detallat Celaá, que ha indicat que aquest Reial decret ve acompanyat d'un reial decret de subvencions amb una inversió de 150 milions d'euros, que ajudarà a uns 850.000 edificacions a Espanya. "Com ja es va fer en un altre temps s'ajudarà a les comunitats de veïns", ha recalcat.





D'aquesta manera, la portaveu del Govern socialista ha insistit que aquests dos reials decrets "tenen important incidència social" i ha assenyalat que el 5G va a ampliar "moltíssim" la capacitat d'accés "a tota la informació que circula per la xarxa, de manera molt més ràpida i més potent ".