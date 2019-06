La jutge envia a judici la parella d'urbans acusats d'assassinar i cremar al xicot d'ella

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha dictat interlocutòria d'obertura de judici oral davant un Jurat per a Rosa Peral i Albert López, la parella d'agents de la Guàrdia Urbana acusats d'assassinar al nuvi de ella, també policia del cos, i cremar el seu cotxe amb el cadàver dins.





En la seva providència, la jutge, que constata l'existència d'indicis de criminalitat contra ells, obre peça de responsabilitat civil i els exigeix prestar una fiança de 785.000 euros, i en cas de no aportar-la, s'han d'embargar tots els seus béns.





Els fets es remunten al 2 de maig de 2017, quan, al domicili on convivien la víctima i Rosa Perera en Vilanova i la Geltrú, "de comú acord i en execució d'un pla preconcebut", els dos sospitosos presumptament van acabar amb la vida de PRG, i després el van traslladar al maleter del seu cotxe fins a la zona del pantà de Foix i el van cremar, segons la jutge.





D'aquesta manera, Peral i López seran jutjats per un jurat popular a l'Audiència de Barcelona per un presumpte delicte d'assassinat, d'acord amb una vintena de proves pericials i informes.





PETICIONS DE PENA





La Fiscalia demana 24 i 25 anys de presó, respectivament, per a Albert López i Rosa Peral en ser coautors d'un presumpte delicte d'assassinat amb traïdoria --amb agreujant de parentiu per ella-- i també demana per a tots dos 10 anys de llibertat vigilada després complir la pena de presó.





Segons afirma el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, els processats presumptament van matar a PRG perquè van arribar a la conclusió que "per diverses raons obstaculitzava la seva relació i situació" sentimental, ja que havien estat amants i suposadament havien reprès la seva relació.





La família de l'assassinat, que demana per a tots dos 25 anys de presó, va apuntar en el seu escrit d'acusació que un dels motius pels quals els dos agents li van assassinar era perquè temien que la víctima pogués "airejar i donar publicitat" a dades que li implicaven a ell en la mort d'un manter el 2014.





En canvi, els dos sospitosos han reclamat la seva lliure absolució en atribuir a l'altre la culpabilitat dels fets, i en el cas de Rosa Perera, demanaven com a alternativa l'apreciació de l'eximent de la por insuperable, i subsidiàriament de forma incompleta o com a atenuant.